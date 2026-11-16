انخفاض أسعار النفط عالمياً مع توقعات بفائض في المعروض

تراجعت أسعار النفط عالمياً وسط توقعات وكالة الطاقة الدولية بفائض في المعروض خلال الربع الرابع من العام، مما يعكس تعافي إمدادات الشرق الأوسط.

شهدت الأسواق المالية العالمية اليوم الاثنين انخفاضاً واضحاً في أسعار النفط ، حيث تأثرت السوق بتوقعات متزايدة بشأن وجود فائض في المعروض العالمي. جاء هذا التراجع بعد عود شحنات النفط من منطقة الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب تلك التي كانت عليها قبل نشوب الحرب في المنطقة، مما خفف من حدة المخاوف الأمنية التي كانت تدفع الأسعار للارتفاع.

تفاصيل التراجع اليومي لأسعار الخامات

بحلول الساعة 0145 بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بقيمة 47 سنتا، بما يعادل نسبة 0.49 بالمئة، لتصل إلى سعر 95.37 دولارا للبرميل الواحد. وفي الوقت نفسه، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 23 سنتا أو بنسبة 0.26 بالمئة، ليسجل سعر 88.33 دولارا للبرميل.

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وتأتي هذه الهبوطات المتزامنة في ظل محاولة الولايات المتحدة دعم عملية نقل شحنات الوقود بين موانئها المحلية، وهو ما ساهم في تثبيت الإمدادات الداخلية وتقليل الضغوط على الأسعار العالمية بشكل مباشر. يعكس هذا التراجع المستمر تصحيحاً للسوق بعد تقلبات حادة شهدتها خلال الأسابيع الماضية.

توقعات وكالة الطاقة الدولية بفائض المعروض

أكدت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة أن سوق النفط العالمية سترجع إلى تسجيل فائض في المعروض بحلول الربع الرابع من العام الحالي. جاء هذا التوقع بناءً على تعافي صادرات منطقة الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط، على الرغم من استمرار الهجمات التي تستهدف السفن والشحن في المنطقة.

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وأوضحت الوكالة أن إمدادات النفط ستبلغ في المتوسط 105 ملايين برميلا يومياً خلال الربع الرابع، وهي كمية تزيد عن 1.7 مليون برميل يومياً عن الطلب المتوقع في ذلك الفترة. كان من السابق لأوانه توقع ذلك، حيث كانت الوكالة قد توقعت في السابق حدوث عجز في المعروض خلال نفس الربع.

مؤشرات تراجع المخاطر الجيوسياسية

أغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة الماضي، في إشارة إلى تقييم السوق بانخفاض مؤشرات المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران. دخلت هذه التوترات شهرها التاسع، لكن المستثمرين بدأوا في تسعير احتمال تهدئة الأوضاع أو استعادة التوازن في المناطق المتضررة من النزاع.

وهبط الخامان القياسيان، وهما برنت وغرب تكساس الوسيط، بنسبة 16 بالمئة و13 بالمئة على الترتيب خلال الأسبوع السابق لهذا التراجع اليومي. يعكس هذا الانحدار الحاد في الأسعار تغيراً جذرياً في معنويات السوق تجاه المخاطر السياسية.

استراتيجية سحب احتياطيات الطوارئ النفطية

قدمت وكالة الطاقة الدولية تفاصيل إضافية بشأن الكميات المتبقية من سحب غير مسبوق للنفط من احتياطيات الطوارئ لدى الدول الأعضاء، والتي تعهدت بها في مارس الماضي. ستتاح كمية تصل إلى 71 مليون برميل بحلول نهاية فبراير، مما يشير إلى استمرار تدابير الأمن الطاقوي.

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ومن بين هذه الكمية المتوفرة، تشمل 15 مليون برميل من الديزل، وهو الإجراء الهادف إلى تخفيف ضيق السوق الحالي وتعزيز الاستقرار في إمدادات الوقود للمستهلكين والصناعات التي تعتمد على هذا المشتق النفسي الحرج.