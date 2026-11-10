انخفاض الأسهم الأمريكية بضغط التضخم وصعود الفائدة

تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مع تصاعد مخاوف التضخم وارتفاع احتمالات رفع الفيدرالي للفائدة، مما أثر سلباً على قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي.

تعرضت بورصات نيويورك لخسارة واسعة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث افتتحت المؤشرات الرئيسية مساراً هابطاً استمر طوال الجلسة. سجل مؤشر ناسداك المركب انخفاضاً بلغت نسبته 0.74 %، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.59 %. كما سجل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطاً طفيفاً بنسبة 0.23 %، مما يعكس اتساع دائرة الخسائر عبر القطاعات المختلفة.

جاء هذا التراجع الحاد نتيجة ضغط مباشر ناتج عن بيانات التضخم الأمريكية الصادرة خلال أكتوبر، والتي أظهرت ارتفاعاً أكبر من توقعات المحللين. أعادت هذه الأرقام إحياء المخاوف بشأن استمرارية الضغوط التضخمية، مما أثار تساؤلات جوهرية حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. هذا التغير في التوقعات أضعف الزخم الإيجابي الذي كان يدعم أسهم التكنولوجيا خلال جلستي التداول السابقتين.

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تصريحات الفيدرالي تعزز رهانات التشديد

زادت التصريحات الصادرة عن أعضاء مجلس المحافظين من حدة الضغوط على الأسواق المالية. دعا كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل. جاء هذا النداء حتى في السيناريو الذي يفترض تباطؤ التضخم، مشيراً إلى أن تسارع ضغوط الأسعار قد يستدعي زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس.

عكست البيانات الصادرة عن أداة فيد ووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية تحولاً حاداً في توقعات المستثمرين. بلغت احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر نحو 99 %، وهي نسبة مرتفعة جداً تعكس إعادة تسعير دقيقة لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية. هذا التحول يشير إلى أن الأسواق بدأت تخفض توقعاتها بشأن بدء التسهيل النقدي قريباً.

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ردود فعل الاقتصاديين وسوق رأس المال

عبّر جيمس ماكان، كبير الاقتصاديين في إدوارد جونز، عن قلقه إزاء عودة الضغوط السعرية الأساسية إلى الارتفاع. أشار إلى أن الأسواق قد تضطر إلى إعادة تقييم احتمالات تشديد السياسة النقدية بشكل جذري، خاصة بعد أن استبعد جزءاً كبيراً من هذه التوقعات خلال الأسابيع الماضية. هذا التصريح يعكس تبدد التفاؤل الذي ساد السوق مؤخراً.

تأثيرات قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

تعرض سهم إنفيديا لضغوط شديدة، متراجعاً بنسبة 1.6 % بعد نشر تقرير من موقع ذا إنفورميشن. كشف التقرير عن مزاعم تتعلق بعلاقة رئيس الشركة التنفيذي جينسن هوانغ بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ. توجد احتمالات لتسهيل شحن رقائق تابعة للشركة بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات دولار عبر شركات صينية، مما أثار قلق المستثمرين بشأن الامتثال التنظيمي.

امتدت الخسائر لتشمل قطاع أشباه الموصلات بالكامل. تراجع سهم إنتل بنسبة 3.6 %، وهبط سهم مارفيل تكنولوجي بنسبة 5 % في تداولات ما قبل الافتتاح. يعكس هذا الأداء الحساسية العالية لأسهم التكنولوجيا تجاه ارتفاع توقعات الفائدة والمخاوف المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي الحالية.

التقييمات المرتفعة ومستقبل الشركات الناشئة

استقطبت شركة أنتروبيك اهتماماً كبيراً من المستثمرين بعد كشف وثائق طرحها العام الأولي عن استهداف جمع 64.4 مليار دولار. قد يصل التقييم الخاص بالشركة إلى 1.4 تريليون دولار على أساس التخفيف الكامل للأسهم، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب المرتقبة في التاريخ. تأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات عميقة بشأن استدامة الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

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تترقب الأسواق أيضاً نتائج شركة كور ويف، المتخصصة في البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي. من المقرر الإعلان عن نتائجها بعد إغلاق تداولات يوم الثلاثاء. تثار مخاوف جدية بشأن مديونية الشركة وقدرة القطاع بأكمله على تحقيق عوائد تتناسب مع التقييمات المرتفعة الحالية. تراجعت أسهم كور ويف ونيبيوس بأكثر من 4 % لكل منهما قبل الافتتاح، مما يعكس تردد المستثمرين.

عوامل الدعم المستقبلية لاتجاه السوق

في المقابل، قدم انخفاض أسعار النفط بعض الدعم المحدود للأسواق. هبطت العقود الآجلة لخام برنت دون 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس. قد يساهم هذا الانخفاض في تخفيف الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والتضخم بشكل جزئي. تظل تطورات التضخم وتوقعات الفائدة، إلى جانب نتائج شركات الذكاء الاصطناعي، هي العوامل المحددة لاتجاه المستثمرين في وول ستريت خلال تعاملات الأسبوع القادم.