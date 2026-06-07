انخفاض طفيف في أسعار الذهب المصري 7 يونيو 2026 مع توقعات صعودية عالمية

تراجع أسعار الذهب في مصر بنحو 10 جنيهات صيفًا، مع تحليل للأسعار المحلية والعالمية ونصائح للشراء المتدرج وتوقعات الخبراء لعام 2026.

شهدت أسعار الذهب في مصر هبوطًا طفيفًا صباح الأحد 7 يونيو 2026، حيث تراجعت قيمته في السوق المحلي بنحو عشرة جنيهات مقارنةً بأمسية اليوم السابق.

وقد انعكس هذا التراجع في جميع العيارات المتداولة، فبلغ سعر بيع عيار 24 جنيه 7400 جنيه مقابل سعر الشراء 7366 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 سعر بيع 5550 جنيهًا وسعر شراء 5524 جنيهًا. أما أونصة الذهب الدولية فقد ارتفعت إلى 4328 دولارًا للبيع ما يعادل 225,531 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 4437.5 دولارًا ما يساوي 225,505 جنيهًا. تشير توقعات الخبراء إلى أن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة فرصة للبيع العشوائي، بل يدعو المستثمرين إلى التحلي بالصبر وتطبيق استراتيجية الشراء المتدرج.

فمن الضروري تحديد الأهداف الاستثمارية بوضوح-سواء كان الهدف هو ادخار طويل الأجل كحفظ للقيمة أو مضاربة قصيرة الأجل للاستفادة من الفروقات اليومية-ومتابعة مؤشرات الدولار وأسعار الفائدة التي لا تزال تشكل العامل الأبرز في تحريك أسعار الذهب. كما يُنصح بعدم البيع إلا عند الحاجة الفعلية للسيولة، لأن التوقعات العامة لا تزال متفائلة بشأن اتجاه الذهب الصاعد على المدى المتوسط. على الصعيد العالمي، تستمر أسواق الذهب في تسجيل تقلبات حادة نتيجة ضغوط التضخم وتغيرات السياسات النقدية.

شهدت تقارير السوق ارتفاعًا ملحوظًا في طلب المستثمرين على الذهب كملاذ آمن ضد تآكل القوة الشرائية للعملات. يحتفظ بنك جولدمان ساكس بتوقعه بأن يصل سعر الأونصة إلى 5700 دولار بحلول ديسمبر 2026، في حين يرى محللو دويتشه بنك أن مستوى 6900 دولار سيكون أكثر واقعيةً استنادًا إلى الأداء التاريخي للمعدن خلال العامين الماضيين. بالمقابل، تبقى توقعات سوسيتيه جنرال متحفظة وتقدر وصول الذهب إلى 6000 دولار بنهاية العام الحالي.

بناءً على هذه التحليلات، يوصي الخبراء بتطبيق نهج الشراء على مراحل لتقليل تأثير التقلبات اليومية وتحديد استراتيجيات خروج واضحة، سواء كان الهدف هو الحفاظ على رأس المال أو تحقيق أرباح سريعة من تحركات السوق





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الذهب أسعار الذهب السوق المصري الاستثمار التضخم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

خلل تقني يمنح مشجعين تذاكر مجانية لكأس العالم.. وفيفا يتدخلأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلغاء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 التي حصل عليها...

Read more »

ختام أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 في أبوظبياختتم المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026، أعماله في أبوظبي، بعد ثلاثة...

Read more »

بنوك دبي تستقطب 40 مليار درهم ودائع جديدة خلال إبريلسجّلت بنوك دبي أداءً لافتاً خلال شهر إبريل/ نيسان 2026، بعدما نجحت في استقطاب 39.3 مليار...

Read more »

مصر ضد البرازيل.. تاريخ 66 عاماً من المواجهات قبل ودية كأس العالم 2026يستعد منتخب مصر لخوض واحدة من أقوى تجاربه الودية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026،...

Read more »

أول استبعاد للاعب عربي من المونديال بسبب الإصابةتلقّى منتخب الأردن ضربة موجعة، قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما تأكد...

Read more »

أبوظبي تقود صياغة الحلول البيئية بالابتكار العلمييأتي اليوم العالمي للبيئة 2026، في وقت يواجه فيه كوكب الأرض تحديات بيئية متسارعة، ومجابهة...

Read more »