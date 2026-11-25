هبوط كبير لمؤشرات وول ستريت بفعل بيانات التضخم الأمريكية للربع الثالث ورسوم البيت الأبيض الجديدة، وسط بيع حاد لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

شهدت الأسواق المالية الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء انخفاضاً ملحوظاً لجميع مؤشرات البورصة الرئيسية، حيث عادت المخاوف من تصاعد التضخم إلى الواجهة مرة أخرى. جاء هذا الانخفاض كنتيجة مباشرة للبيانات الاقتصادية الصادرة حول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة رسوم جمركية جديدة من قبل البيت الأبيض. استهدفت هذه الإجراءات التجارية شركاء تجاريين رئيسيين، مما أثار قلق المستثمرين بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة.

تراجع حاد لمؤشرات وول ستريت وأقسام التقنية

في بداية جلسة التداول، سجل مؤشر ناسداك المركب هبوطاً قوياً بنسبة 3.63%، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.62%، وتأخر مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 2.52%. يعكس هذا التراجع العام موجة بيع واسعة النطاق تركّزت بشكل أساسي على قطاع التكنولوجيا والشركات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كانت أسهم عمالقة التقنية هي الأكثر تضرراً من هذه الموجة الهبوطية، مما أدى إلى تآكل القيمة السوقية لهذه الشركات بشكل كبير.

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قاد قطاع التكنولوجيا موجة الخسائر بشكل لافت، حيث انخفض سهم شركة إنفيديا بنحو 6%، وسهم شركة أوراكل بنحو 6%، بينما سجل سهم شركة ألفابت انخفاضاً بنسبة 4%. كما تراجع سهم شركة أنثروبيك بنسبة 4%، مما عزز الاتجاه الهبوطي في هذا الفرع الحيوي من السوق. بالإضافة إلى ذلك، انخفض صندوق ستيت ستيت المتداول لقطاع التكنولوجيا (XLK) بأكثر من 3%، مما يدل على انتشار الحذر بين المستثمرين المؤسسين.

لم تسلم أسهم الشركات المصنعة للأجهزة من الضغوط، حيث تراجع سهم ديل تكنولوجيز بأكثر من 6% رغم إعلان الشركة عن نتائج مالية قوية للربع الثالث وتقديم توقعات إيجابية للربع الرابع. هذا التناقض بين النتائج المالية الإيجابية وارتفاع الأسهم يعكس حالة من الخوف العام تجاه مستقبل قطاع التقنية ككل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

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بيانات التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي

ركز المستثمرون بشكل مكثف على قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة معدلات التضخم. أظهرت البيانات استمرار الضغوط السعرية على الاقتصاد الأمريكي دون ظهور مؤشرات واضحة على انحسارها. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.3% على أساس شهري، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.8%، مقارنة بـ3.7% في شهر سبتمبر.

وقد جاءت هذه القراءة متوافقة تماماً مع توقعات المحللين السائدة. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة من الحسابات، فسجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.3%. جاء هذا الرقم متجاوزاً توقعات استطلاع وكالة داو جونز بفارق طفيف، مما أعاد الحديث حول احتمال استمرار تشدد السياسة النقدية. يخشى المستثمرون من لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

هذا الاحتمال يضغط بشكل مباشر على تقييمات شركات النمو والتكنولوجيا، ويحد من جاذبية الأصول عالية المخاطر في السوق. مع استمرار التضخم فوق مستوياته المستهدفة، تزداد الضغوط على البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات حازمة، مما قد يؤثر سلباً على السيولة المتاحة للشركات الناشئة والكبيرة على حد سواء.

صدمات أسواق أشباه الموصلات والتجارة العالمية

شهد قطاع أشباه الموصلات تقلبات عنيفة، حيث هوى سهم شركة أمباريلا بأكثر من 30%. جاء هذا الانهيار الصاعق بعدما جاءت توقعات الشركة للربع الحالي دون تقديرات السوق المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، إخفاق نتائجها الفصلية على مستوى الأرباح والإيرادات في بلوغ توقعات المحللين زاد من حدة التفاعل السلبي من قبل المستثمرين.

في الجانب الآخر، زادت حزمة الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها البيت الأبيض من حدة التوترات في الأسواق. استهدفت هذه الرسوم أكثر من عشرة شركاء تجاريين رئيسين، من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي. أثار هذا الإعلان مخاوف جدية من اتساع نطاق التوترات التجارية وانعكاساتها المحتملة على سلاسل الإمداد العالمية.

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تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه الإجراءات على تكاليف الشركات والنمو الاقتصادي العالمي بشكل عام. مع تزايد الحواجز التجارية، يواجه قطاع التكنولوجيا، المعتمد بشكل كبير على سلاسل إمداد عالمية معقدة، تحديات إضافية قد تعيق عملياته وتقلص هوامش ربحه في الأسواق الخارجية.

تحولات المحافظ وتوقعات المحللين الماليين

تعكس خسائر الأربعاء امتداداً لجلسة سلبية شهدتها وول ستريت في يوم الثلاثاء السابق، حيث تخلت أسهم التكنولوجيا عن جانب من مكاسبها السابقة. هبط سهم إنفيديا وسهم أنثروبيك دون سعر طرحه للاكتتاب العام، مما يشير إلى فقدان الثقة المؤقتة في قيمة هذه الشركات الناشئة والعملاقة.

تجدر الإشارة إلى أن جيم ريد، المحلل لدى بنك دويتشه، أشار في مذكرة صدرت يوم الأربعاء إلى عودة أجواء العزوف عن المخاطفة في الأسواق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. أوضح ريد أن الأوضاع تشهد تقلبات حادة، ولكنه رأى في ذلك جانباً إيجابياً يتمثل في عودة نمط تناوب الاستثمارات بين القطاعات المختلفة.

بدلاً من موجة البيع العشوائية التي شهدتها الأسواق قرب نهاية الأسبوع السابق، سجلت قطاعات دفاعية مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية مكاسب. هذا التحول يشير إلى إعادة توزيع للمستثمرين لمحافظهم المالية، حيث يتجهون نحو الأصول الأقل تأثراً بتقلبات النمو وتقلبات قطاع التكنولوجيا في ظل الضبابية الاقتصادية الحالية.