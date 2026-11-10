انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 1.3% لتسجل 4081 دولارا

انخفض سعر أونصة الذهب إلى 4081.04 دولارا مع جني الأرباح وترقب بيانات التضخم الأمريكية، بينما استمرت التوقعات برفع الفائدة في الضغط على المعادن النفيسة.

تراجع سعر الذهب بأكثر من 1.3% خلال تعاملات الثلاثاء، ليستقر سعر الأونصة عند 4081.04 دولارا. جاء هذا الهبوط في أعقاب مكاسب تجاوزت 1% في الجلسة السابقة، حيث اتجه المستثمرون إلى جني أرباحهم وسط ترقب دقيق لبيانات التضخم الأمريكي ة. توفر هذه المؤشرات إشارات جديدة حول مسار أسعار الفائدة المستقبلية والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما أثر بشكل مباشر على توقيتات السوق الحالية.

تفاصيل الانخفاض وأداء المعاملات الآجلة

سجل الذهب هبوطا في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4124.42 دولارا للأونصة في بداية جلسة اليوم. وفي المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4133 دولارا، قبل أن تتسع خسائر المعدن النفيس لاحقا خلال تداولات اليوم. يعكس هذا التراجع المتباين تقلبات طبيعية في السوق، حيث تميل الأسعار للهبوط بعد ارتفاعات سابقة بسبب عمليات جني الأرباح السريعة من قبل المستثمرين.

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تحليل كايل رودا لدوافع التقلبات السعرية

قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى منصة كابيتال دوت كوم، إن التحركات تعكس تقلبات طبيعية في السوق مع تراجع الأسعار عن مستوياتها المرتفعة. وأوضح أن استمرار الموقف الأمريكي الذي يميل إلى تجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وما قد يصاحبه من انخفاض أسعار النفط، يمكن أن يدعم الذهب. يؤثر ذلك في الدولار ومعدلات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة بشكل غير مباشر، مما يخلق توازنا هشا بين العوامل الجيوسياسية والنقدية.

الوضع الجيوسياسي ودور ترامب وإيران

جاء تراجع الذهب بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عزمه تأجيل شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران. جاء هذا القرار استجابة لمطالب دول في المنطقة، من بينها قطر، وفقا لما ورد في المحادثات التي جرت في البيت الأبيض. أدى هذا الإعلان إلى خفض حدة التوتر الجيوسياسي، مما قلل من الطلب الفوري على الملاذات الآمنة مثل الذهب، رغم استمرار المخاوف حول التصعيد المحتمل.

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التوقعات النقدية وبيانات الفيدرالي القادمة

لا تزال توقعات السياسة النقدية الأمريكية تشكل عاملا ضاغطا على المعدن النفيس، خاصة مع حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين. أكد باركين أن البنك المركزي يحتاج إلى توخي الحذر في صياغة سياسته النقدية، مشيرا إلى أن استمرار التضخم يعتبر أكبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد. وأضاف أنه لا يملك تصورا محددا بشأن القرار المناسب خلال اجتماع ديسمبر المقبل، مما يزيد من عدم اليقين في الأسواق.

آلات التداول وأسعار المعادن البديلة

تُظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن المتداولين يرجحون حاليا بنسبة 84% رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر. عادة ما تؤثر الفائدة المرتفعة سلبا في جاذبية الذهب، لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا. تتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدوره في وقت لاحق من الثلاثاء، بحثا عن مؤشرات دقيقة حول اتجاه التضخم.