انخفاض طفيف بأسعار الذهب في مصر

انخفضت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس 18 يونيو 2026، بشكل طفيف للغاية، عقب تذبذبها بين الصعود والهبوط، بتعاملات السوق خلال الساعات الماضية.

انخفضت أسعار الذهب في مصر ، صباح اليوم الخميس 18 يونيو 2026، بشكل طفيف للغاية، عقب تذبذبها بين الصعود والهبوط، بتعاملات السوق خلال الساعات الماضية. و تراجع ت قيمة جرام المعدن الأصفر في السوق ال مصر ي، بين أعيرته المختلفة، بمتوسط 35 جنيهاً، صباح اليوم، مقارنة بأسعار مساء الأمس.

شهد الذهب المحلي خلال شهر يونيو واحدة من أكبر موجات التراجع خلال عام 2026، مع استمرار البحث عن مستويات دعم جديدة قد توقف الهبوط الحالي. وجاء هذا الأداء بالتزامن مع استقرار سعر الدولار دون مستوى 52 جنيهاً في البنوك المصرية، ما جعل حركة التسعير المحلية أكثر ارتباطاً بالتغيرات التي تشهدها أونصة الذهب في الأسواق العالمية.

شهدت الأسواق العالمية انخفاضاً حاداً في أسعار الذهب بعد تجدد المخاوف المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، ما دفع أونصة الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف يناير 2026. ورغم استمرار التراجع السعري، بدأت مؤشرات الطلب المحلي في التحسن تدريجياً خلال الأيام الأخيرة، مع اتجاه بعض المستهلكين إلى الشراء للاستفادة من المستويات السعرية المنخفضة. وتركز الإقبال بصورة أكبر على السبائك والعملات الذهبية، في ظل تنامي توجهات الادخار والاستثمار في الذهب، مقابل تراجع الاهتمام بشراء المشغولات الذهبية





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أسعار الذهب مصر انخفاض تراجع استثمار

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