انتقادات حادة لفيفا تتصاعد عقب اتهامات بالتعاون غير المباشر مع منصات إعادة بيع التذاكر

في ظل تحذيرات فيفا المتكررة للمشجعين، تُثير مباراة السعودية والرأس الأخضر جدلاً عندما تظهر كتل ضخمة من المقاعد على منصة "سيت جريك"، ما يفتح باب الشكوك حول سياسات التسعير والشفافية في إدارة تذاكر كأس العالم 2026.

يَتَعرَّض الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) مؤخرًا لسلسلة من الانتقادات المتصاعدة بعد اتهاماته المتكررة بالتعاون غير المباشر مع منصات إعادة بيع التذاكر ، وهو ما يُنظر إليه كأداة لتسويق مبارياتٍ تُعاني من ضعف الإقبال الجماهيري.

تأتي هذه الاتهامات في ظل تحذيرات فيفا المتواصلة للمشجعين بحذرهم من شراء التذاكر عبر القنوات غير الرسمية، ما أثار جدلاً واسعًا عندما ظهرت مجموعة من المقاعد المتجاورة على منصة إعادة البيع "سيت جريك" في إطار مباراة المنتخبين السعودي والرأس الأخضر المقررة في 26 يونيو بمدينة هيوستن الأمريكية في إطار كأس العالم 2026. وقد أظهر الفحص الميداني للمنصة أن التذاكر لم تكن بديهية كأنها عمليات بيعٍ فردية من مشجعٍ إلى آخر، بل تركزت على صفوفٍ كاملة وأجزاء واسعة من المدرجات، ما دعانا إلى التساؤل حول ما إذا كان هناك تدفقٍ ضخمٍ من التذاكر غير المباعة إلى السوق الثانوية بصورة منظمة.

بحسب ما ذكره الفُقَهاء الاقتصاديون الذين راقبوا السوق، فإن الخبير النمساوي فلوريان إيديرر كان من أبرز الأصوات الناقدة؛ فقد نشر خريطةً تفصيليةً للمقاعد عبر منصة "إكس"، مُشيرًا إلى وجود أنماط غير مألوفة في توزيع التذاكر تُظهر كتلًا متصلة وكبيرة على مقاعد تُباع مرة واحدة. ووجَّه إيديرر هذا السلوك إلى احتمالية وجود جهات تمتلك مخزونًا هائلًا من التذاكر وتستغل ذلك لتصريفها بأسعارٍ تُقارب أو تقلّ عن الأسعار الرسمية، وذلك لتجنب اضطرار فيفا إلى تعديل أسعارها الرسمية على منصتها.

وأضاف أن بعض المقاعد التي عُرضت على "سيت جريك" كانت تُباع بحوالي مئتي دولار فقط، في حين أن السعر نفسه على موقع فيفا الرسمي تجاوز سبعمائة دولار، ما يفتح بابًا لتساؤلات حادة حول سياسات التسعير والشفافية في إدارة تذاكر البطولة. من جانبها، نفت منصة "سيت جريك" تمامًا وجود أي علاقة تعاقدية أو شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدةً أنها تُعد سوقًا مفتوحًا وآمنًا لتبادل التذاكر الخاصة بالفعاليات الرياضية والترفيهية، بما فيها مباريات كأس العالم.

إلا أن الاتهامات لا تقتصر على مجرد مسألة تسعير، بل تتقاطع مع ضغوط قانونية متزايدة تواجه فيفا في الولايات المتحدة، حيث استدعى مدعوان عامان من ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الاتحاد للرد على شكاوى تتعلق بخرائط المقاعد وأساليب تسويق التذاكر. وتُعَدُّ هذه القضايا القانونية إضافةً إلى الانتقادات العامة التي ارتفعت بسبب الارتفاع الحاد في أسعار تذاكر البطولة؛ فمثلاً، بلغ سعر تذكرة المباراة النهائية المقررة في 18 يوليو ما يقرب من 24,500 جنيه إسترليني.

كل هذه العوامل تُسلِّط الضوء على ضرورة مراجعة شاملة لإستراتيجية فيفا في إدارة التذاكر وتوفير حلولٍ شفافةٍ وعادلةٍ تحافظ على حقوق المشجعين وتضمن استدامة الحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم





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فيفا إعادة بيع التذاكر كأس العالم 2026 سيت جريك تسعير التذاكر

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