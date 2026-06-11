انتهاء النسخة الثانية من مخيم البيانو 2025 بدبي بنجاح وتخريج 60 موهبة إماراتي

اختتمت هيئة الثقافة والفنون بدبي برنامج مخيم البيانو 2025 بالشراكة مع هاوس أوف بيانوز، بعد ستة أشهر من التدريب المكثف لستين مشاركاً، وأطلقت أول برنامج إماراتي لتأهيل فنيي البيانو، مؤفيةً هدفها في بناء جيل جديد من عازفي وصانعي البيانو وتعزيز المشهد الموسيقي المحلي.

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي النسخة الثانية من برنامج مخيم البيانو 2025 ، الذي تم تنفيذه بالشراكة الاستراتيجية مع شركة هاوس أوف بيانوز ، في إطار سعي الهيئة إلى اكتشاف وتطوير{ }الموا تحت إشراف نخبة من أبرز أساتذة البيانو في الإمارات، انطلق المخيم على مدار ستة أشهر، وجذب ستين موهبةً.

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي النسخة الثانية من برنامج مخيم البيانو 2025، الذي تم تنفيذه بالشراكة الاستراتيجية مع شركة هاوس أوف بيانوز، في إطار سعي الهيئة إلى اكتشاف وتطوير{ }الموا تحت إشراف نخبة من أبرز أساتذة البيانو في الإمارات، انطلق المخيم على مدار ستة أشهر، وجذب ستين موهبةً





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مخيم البيانو 2025 الهيئة الثقافية في دبي هاوس أوف بيانوز تأهيل فنيي البيانو الموسيقى الإماراتية

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