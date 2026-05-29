انتعاش مبيعات الذهب في دبي بمناسبة عيد الأضحى بنسبة تجاوزت 20%

شهدت أسواق ال ذهب في دبي خلال الفترة الأخيرة انتعاشاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء، مع ارتفاع حجم الإقبال بنسبة تجاوزت 20%، وذلك بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وزاد الطلب بشكل كبير على الهدايا والمشغولات الذهبية في الأسواق المحلية، حيث توجه العديد من المتسوقين لشراء القطع الذهبية الخفيفة مثل الأساور والسلاسل التي تناسب هدايا العيد. ويعود هذا النشاط إلى استقرار أسعار الذهب مقارنة بالفترات الماضية، مما شجع المستهلكين على الشراء والاستثمار في المعدن النفيس.

وأكد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، أن الأسواق تشهد حركة نشطة بصورة لافتة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن الهدايا المرتبطة بالعيد تعد من أكثر المنتجات مبيعاً، خصوصاً المشغولات المخصصة للأطفال. كما عادت المشغولات التراثية، المعروفة باسم الذهب العربي، بقوة إلى واجهة الطلب، حيث توجهت شريحة واسعة من المشترين نحو التصاميم التقليدية التي تحمل الطابع التراثي الخليجي والعربي.

وأضاف أن المصانع وورش التصميم كثفت جهودها خلال الفترة الماضية لتقديم تصاميم مبتكرة تجمع بين الحداثة والهوية التراثية، مع التركيز على إنتاج قطع صغيرة وعملية تناسب الاستخدام اليومي وتلائم مختلف الفئات العمرية. إلى جانب ذلك، شهدت الأسواق طرح منتجات جديدة تعكس الهوية الوطنية، حيث قدمت العديد من محال الذهب تصاميم مستوحاة من خريطة دولة الإمارات، بعضها مرصع بالألماس والأحجار الكريمة، إلى جانب مشغولات تحمل ألواناً وعناصر مستوحاة من علم الدولة.

وقد لاقت هذه التصاميم اهتماماً وإقبالاً واسعاً من المتسوقين والسياح على حد سواء. وأشار توحيد إلى أن التنوع في التصاميم والمنتجات، إلى جانب العروض الترويجية التي تقدمها المحال التجارية، ساهم في تعزيز حركة السوق وزيادة معدلات الشراء. وأكد أن قطاع الذهب والمجوهرات يشهد حالياً حالة من النشاط الواضح والتفاؤل مع توقعات باستمرار الزخم خلال موسم العيد والفترة المقبلة.

ويبدو أن السوق يستفيد أيضاً من تزايد أعداد السياح في دبي خلال هذه الفترة، حيث يمثلون شريحة مهمة من المشترين، خاصة في المناطق السياحية والأسواق الشعبية. وتوقع خبراء اقتصاديون أن تستمر مبيعات الذهب في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، مدعومة بالطلب الموسمي والاستقرار النسبي للأسعار، مما يعزز مكانة دبي كمركز رئيسي لتجارة الذهب والمجوهرات في المنطقة.

يُذكر أن أسعار الذهب قد شهدت تقلبات خلال العام الماضي، لكنها استقرت مؤخراً عند مستويات مشجعة للمشترين، مما ساعد على إنعاش السوق وتحفيز عمليات الشراء لأغراض الادخار والاستثمار إلى جانب الهدايا. وتشمل التشكيلات الذهبية المتوفرة في الأسواق أنواعاً متعددة تتراوح بين العيارات المختلفة مثل 18 و21 و24 قيراطاً، مما يتيح خيارات متنوعة تناسب جميع الميزانيات.

ومع قرب حلول العيد، تتجه الأنظار إلى حركة الأسواق التي من المتوقع أن تشهد ذروة مبيعاتها قبل العيد بأيام، حيث يحرص الكثيرون على اقتناء الهدايا الذهبية تعبيراً عن التقدير والمحبة. وبالإضافة إلى المشغولات التراثية والعصرية، هناك إقبال على السبائك الذهبية والعملات كوسيلة للاستثمار الآمن، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الذهب كملاذ آمن. وفي هذا السياق، ينصح الخبراء المستهلكين بشراء الذهب من محال موثوقة لضمان الجودة والنقاء، والاستفادة من العروض والخصومات التي تقدمها الأسواق لتحقيق أقصى قيمة مقابل المال.

وبالجملة، فإن مشهد سوق الذهب في دبي يعكس حيوية اقتصادية وتفاؤلاً يستمر مع دخول موسم العيد، مما يبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع في الإمارة





