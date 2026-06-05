انتعاش قطاع الطيران في الإمارات: عودة بيغاسوس والرواندية وأيروفلوت وتوسيع رحلات القطرية

تشهد الإمارات تسارعًا في تعافي حركة الطيران مع استئناف رحلات بيغاسوس، الرواندية، وأيروفلوت، وزيادة عدد الرحلات اليومية للخطوط القطرية، بينما يعمل أكثر من أربعين ناقلة بكامل طاقتها في مطار دبي، مما يعزز شبكات الربط الجوي وتنوع خيارات السفر.

مع انفتاح الأجواء بالكامل في دولة الإمارات واستمرار انتعاش قطاع السياحة مع حلول فصل الصيف، تتسارع وتيرة عودة شركات ال طيران الدولية إلى تشغيل رحلاتها إلى مطارات الدولة، ما يعكس عودة الزخم إلى أحد أكبر أسواق ال طيران في العالم.

وتشهد مراكز الطيران في الإمارات تدفقات متزايدة من الرحلات، إذ أفادت بيانات مطارات دبي أن أكثر من أربعين شركة طيران دولية تعمل الآن بكامل طاقتها في مطار دبي الدولي حتى 23 مايو الماضي، ما أسهم في توسيع شبكة الربط الجوي وتوفير خيارات سفر مرنة للمسافرين من مختلف القارات. هذا التوسع يأتي بالتوازي مع الدور المحوري للناقلات الإماراتية التي تستمر في دعم حركة الربط الجوي عبر دبي، مما يجعل المطار بوابة رئيسية للعبور بين الشرق والغرب.

في خطوة تعكس تزايد الطلب على السفر، أطلقت الخطوط الجوية القطرية برنامجاً لتوسيع سعتها الاستيعابية بين مطاري حمد الدولي ودبي الدولي، حيث ارتفعت عدد الرحلات اليومية من رحلتين إلى خمس رحلات ابتداءً من 5 يونيو. وستتم إضافة هذه الرحلات على مراحل لتلبية احتياجات المسافرين وتوفير مرونة أكبر في التنقل بين المدينتين.

على صعيد آخر، أعادت شركة الطيران التركية "بيغاسوس" تشغيل رحلاتها المباشرة إلى الإمارات بعد فترة توقف مؤقتة، حيث استقرت جداولها على رحلة يومية واحدة إلى كل من مطارات دبي وأبوظبي والشارقة، محدثةً بذلك عودة حركة الطيران إلى طبيعتها. كما عادت شركة الخطوط الجوية الرواندية إلى ساحة دبي، مسجلةً ثلاث رحلات أسبوعية من وإلى العاصمة، مشددةً على الأهمية الاستراتيجية لدبي لعملائها وتعبيراً عن حماسها لاستقبال المسافرين مرة أخرى.

من جانبها، استأنفت الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت" رحلاتها المنتظمة من موسكو إلى دبي خلال هذا الشهر، مع رحلة يومية واحدة في البداية، وتخطط لزيادة وتيرة التشغيل إلى رحلتين يومياً ابتداءً من 1 يوليو، باستخدام طائرات بوينغ 737. هذا التوسع في الخدمات يعكس رغبة الشركات في الاستفادة من تحسن ظروف السفر وتوقعات النمو المستمر في الطلب.

في ظل هذه التحسينات المتلاحقة، يبرز مطار دبي كمنصة حيوية تسهم في تعزيز التكامل الجوي العالمي وتسهيل تنقل الركاب بين القارات، مؤكدًا على دور الإمارات الرائد في قطاع الطيران الدولي





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