ارتفعت المؤشرات الأوروبية يوم الاثنين بعد تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي، حيث صعد ستوكس 600 وداكس الألماني مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

شهدت الأسواق الأوروبية انتعاشاً ملحوظاً في مستهل تداولات يوم الاثنين، حيث تعافت المؤشرات الرئيسية من موجة البيع التي شهدتها أسواق الأسبوع السابق. جاء هذا الارتفاع مدعوماً بانتعاش أداء أسهم قطاع التكنولوجيا ، والتي كانت محور التركيز الرئيسي بعد أن كبدت السوق أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر مارس 2025.

مكاسب ستوكس 600 وداكس الألماني

صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% ليسجل 627.61 نقطة بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، مما يعكس تحسناً تدريجياً في معنويات المستثمرين. وفي المقابل، حقق المؤشر داكس الألماني مكاسب مماثلة بنسبة 0.3%， متصدرًا بذلك قائمة المؤشرات الرئيسية في القارة الأوروبية من حيث الأداء الإيجابي خلال هذا الأسبوع.

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تراجع معنويات الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا الانتعاش الحالي بعد انخفاض حاد شهدته مؤشرات الأسبوع الماضي، حيث تراجع ستوكس 600 بنسبة تقارب 6%، متأثرًا بالمخاوف من عدم تحقيق عوائد سريعة على الاستثمارات الضخمة الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي. كما ساهم فقدان شركة أنثروبيك، المطورة لأداة كلود، للزخم بعد طرحها الأولي في البورصة الأمريكية، في تزايد الحذر تجاه أسهم الشركات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

صعود قطاع التكنولوجيا والتعدين

شهد مؤشر التكنولوجيا الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 1.3% يوم الاثنين، حيث تألق سهم الشركة الأمريكية لأشباه الموصلات إيه.إس.إم.إل الذي سجل زيادة بنسبة 2.8%. كما حقق سهم بي.إي لأشباه الموصلات قفزة بنسبة 4%، ليكون من أكبر المستفيدين من هذا الانعكاس الإيجابي، مما عزز ثقة المستثمرين في القطاع التقني على الرغم من التقلبات الأخيرة.

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في قطاع المواد الخام، جاءت أسهم شركات التعدين في المرتبة الثانية بارتفاع قدره 1%، مدعومة بتحسن أسعار الذهب التي ارتفعت بنسبة 3%. هذا الارتفاع في أسعار المعدن الأصفر يعكس تعافيه من أدنى مستوى له خلال 14 شهراً، مما جعل القطاع جاذباً للمستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة أو فرص النمو في السلع الأساسية.

تقلبات الأسهم البنكية والشركات

على الرغم من الإعلان عن زيادة الأرباح المعدلة قبل الضرائب بنسبة 17% على مدى 10 أشهر، تراجعت أسهم البنك جوليوس باير بنسبة 2.8%. ويعزى هذا التراجع إلى تقييم المستثمرين لتباطؤ التدفقات الصافية، حيث يواصل البنك تقليص علاقاته مع العملاء الذين يشكلون مخاطر عالية، مما أثار قلق بعض المتداولين بشأن الاستراتيج طويلة المدى.

في ختام التداولات، تصدر سهم شركة أبيفاكس مؤشر ستوكس 600 بقفزة قوية قاربت 10%، بعد أن نفَت الشركة تقريراً سلبيًا أصدره أحد البائعين على المكشوف. هذا الارتفاع الحاد يعكس تأثر المستثمرين بالمعلومات السلبية التي تم دحضها، مما أدى إلى تصحيح فوري وإيجابي لسعر السهم في السوق.