انتعاش الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقمة ترامب في الصين واضطرابات سياسية بريطانية

تقرير مفصل حول صعود المؤشرات الأوروبية بقيادة الداكس الألماني، وتأثيرات زيارة ترامب لبكين على التجارة العالمية، والأزمة السياسية التي تواجه كير ستارمر، مع تحليل لإجراءات الهند لدعم الروبية.

شهدت الأسواق المالية في القارة الأوروبية حالة من الارتفاع الملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سيطر التفاؤل على أداء المستثمرين الذين يراقبون عن كثب مجموعة من التطورات السياسية والاقتصادية المتداخلة التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق العالمية.

وقد جاء هذا الصعود مدفوعاً بمزيج من التوقعات الإيجابية حول تحسن العلاقات التجارية بين القوى العظمى، وتحديدا بين الولايات المتحدة والصين، بالتزامن مع متابعة دقيقة للنتائج المالية لعدد من الشركات الكبرى التي تمثل ركائز أساسية في الاقتصاد الأوروبي. وقد برز مؤشر داكس الألماني كأقوى المؤشرات أداءً، حيث حقق مكاسب وصلت إلى نسبة 1.17 بالمئة، مما يعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد الألماني على تجاوز التحديات الراهنة.

وفي سياق متصل، سجل مؤشر فوتسي 100 البريطاني ارتفاعاً بنسبة 0.21 بالمئة، بينما شهد مؤشر كاك 40 الفرنسي صعوداً بنسبة 0.56 بالمئة، وهو ما يشير إلى حالة من التماسك العام في الأسواق الأوروبية رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة. وتتجه أنظار المتداولين حالياً نحو تقارير الأرباح والنتائج المالية لشركات عملاقة مثل ناشيونال جريد، وثري آي جروب، وأفيفا، وتليفونيكا، بالإضافة إلى ترقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة عن الربع الأول من العام، والتي ستوفر رؤية أوضح حول مسار النمو الاقتصادي البريطاني في ظل الظروف الراهنة.

أما على الصعيد السياسي في المملكة المتحدة، فإن المشهد يتسم بقدر كبير من الاضطراب والتوتر، حيث تزايدت الضغوط بشكل ملموس على رئيس الوزراء كير ستارمر. وقد تداولت التقارير الصحلية والسياسية أنباء عن احتمال قيام وزير الصحة ويس ستريتنغ بخطوة جريئة تتمثل في إطلاق تحدٍ مباشر لقيادة الحزب، وهو الأمر الذي أضاف طبقة جديدة من عدم اليقين السياسي في لندن.

ويقلق المستثمرون من أن تؤدي هذه التجاذبات الداخلية إلى زعزعة الاستقرار الحكومي، مما قد ينعكس سلباً على تكاليف الاقتراض البريطانية ويرفع من عائدات السندات الحكومية نتيجة لزيادة المخاطر المرتبطة بالتقلبات السياسية. هذا الوضع يجعل الأسواق البريطانية في حالة تأهب قصوى، حيث يتم ربط أي تطور في قيادة الحزب الحاكم بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ضرورية لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مرحلة ما بعد الاضطرابات الأخيرة.

وبالانتقال إلى الساحة الدولية، تتركز كل الأنظار على بكين، حيث يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة رسمية تهدف إلى عقد قمة تاريخية مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وتعلق الأسواق العالمية آمالاً كبيرة على أن تنجح هذه المحادثات في تخفيف حدة التوترات التجارية والتقنية التي طبعت العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم لسنوات طويلة.

وقد صرح الرئيس ترامب خلال لقائه الأول مع شي جين بينغ بأن العلاقات الثنائية ستشهد تحسناً كبيراً لتصبح أفضل من أي وقت مضى، وهو تصريح بعث برسائل طمأنة إلى الأسواق المالية العالمية التي تخشى من اندلاع حرب تجارية شاملة قد تؤدي إلى ركود عالمي. ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة أنشطة رمزية ودبلوماسية رفيعة المستوى، بما في ذلك جولة في معبد السماء التاريخي وحضور مأدبة رسمية، مما يشير إلى رغبة الطرفين في إظهار روح التعاون والود أمام المجتمع الدولي.

وفي سياق منفصل تماماً ولكن له تأثيرات اقتصادية عميقة، اتخذت الحكومة الهندية قراراً استراتيجياً برفع الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة. تهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى دعم قيمة الروبية الهندية التي تعرضت لضغوط شديدة أمام الدولار الأمريكي، حيث تسعى نيودلهي إلى تقليص العجز في الحساب الجاري من خلال الحد من تدفق العملات الصعبة إلى الخارج لشراء المعادن الثمينة.

ويعتبر الذهب في الثقافة الهندية مخزناً رئيسياً للقيمة وطلباً استهلاكياً ضخماً، لذا فإن أي زيادة في رسوم استيراده تساهم بشكل فعال في كبح جماح الطلب وتقليل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. إن هذا التوجه الهندي يوضح كيف تحاول الدول الناشئة موازنة احتياجاتها الداخلية مع ضرورة الحفاظ على استقرار عملاتها الوطنية في مواجهة تقلبات أسعار الصرف العالمية، مما يضيف بعداً آخر إلى مشهد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق في الوقت الراهن





