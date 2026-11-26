اليونسكو تحتفي باليوم العالمي لشجرة الزيتون وسط تحديات المناخ، حيث يشير المجلس الدولي للزيتون إلى نمو الإنتاج رغم التقلبات وتراجع أعداد الأشجار التقليدية.

تحتفل دول العالم في 26 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لشجرة الزيتون، وهو تاريخ أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" عام 2019، لتسليط الضوء على القيمة الثقافية والبيئية والاقتصادية الفريدة لهذا المحصول العريق. ولم تقتصر الاحتفالات على الجوانب الرمزية، بل امتدت لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشجرة في ضمان الأمن الغذائي العالمي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر في العديد من المناطق الريفية حول العالم.

توسع المساحات والإنتاج العالمي المتزايد

تكشف المؤشرات الزراعية الدولية عن وجود اتساع ملحوظ في رقعة زراعة الزيتون، حيث تجاوزت المساحات المزروعة عالمياً 11 مليون هكتار، وفقاً لبيانات المجلس الدولي للزيتون ودراسات متخصصة في القطاع. ورغم عدم وجود إحصاء دولي موحد يحصي الأعداد الشجرية بدقة، إلا أن البيانات تشير إلى توسع زراعي ملحوظ، مع انتقال الإنتاج إلى مناطق جديدة في آسيا والأميركتين وأستراليا، مستفيدة من تقنيات الري الحديثة.

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في الجانب الإنتاجي، سجل القطاع تحولات كبرى في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إنتاج زيت الزيتون العالمي نحو 2.589 مليون طن في موسم 2023-2024، قبل أن يشهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 38% في موسم 2024-2025، ليصل الإنتاج إلى نحو 3.572 ملايين طن. وتُظهر هذه القفزة الكبيرة تعافياً ملحوظاً بعد تراجع حاد في المواسم السابقة، مما يعكس مرونة القطاع وقدرته على الاستجابة للعوامل المناخية المتغيرة.

توقعات تراجع طفيف واستدامة المحصول

على الرغم من النمو القوي في الموسم السابق، تتوقع تقديرات موسم 2025-2026 وصول الإنتاج العالمي إلى نحو 3.44 ملايين طن، مما يمثل انخفاضاً متوقعاً بنسبة 4% مقارنة بالموسم السابق. ويعكس هذا التراجع الطفيف استمرار التذبذب في كميات الإنتاج من عام لآخر، نتيجة تأثر المحصول بالعوامل المناخية المتقلبة، مما يطرح تساؤلات حول مدى استقرار الإمدادات في المستقبل القريب.

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تشير الدراسة العلمية التي نشرتها دورية "Communications Earth & Environment" عام 2025، واعتمدت على تحليل سجلات حبوب لقاح الزيتون الممتدة لنحو 8 آلاف عام، إلى أن إنتاجية الزيتون ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل مناخية وبيئية متداخلة. وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الهطول المطري يؤثران بشكل مباشر في عملية التمثيل الضوئي، مما يضعف قدرة الأشجار على الإنتاج في بعض الظروف.

جهود حماية التنوع الوراثي المستقبلي

في خطوة استباقية لمواجهة هذه التحديات، أعلن الصندوق الاستئماني العالمي لتنوع المحاصيل والمجلس الدولي للزيتون في 25 نوفمبر 2026 عن تعاون شامل لإعداد استراتيجية عالمية لحماية التنوع الوراثي للزيتون. وتهدف هذه المبادرة إلى تقييم مجموعات حفظ الأصناف، وتحديد الثغرات في عمليات الصون، ووضع أولويات للاستثمار في حمايتها لضمان توافر أصناف قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المستقبلية.

تشير البيانات الخاصة بالمبادرة إلى وجود أكثر من ألفي صنف من الزيتون حول العالم، تختلف في خصائصها وقدرتها على تحمل الجفاف، إلا أن نحو 139 صنفاً فقط، موزعة على 23 دولة، تمثل قرابة 85% من الإنتاج العالمي. كما تحتفظ بنوك الجينات بنحو 1200 صنف، لكن هذه المجموعات لا تغطي كامل التنوع الوراثي المعروف، مما يعزز الحاجة إلى توثيق أوسع وتبادل الموارد بين المؤسسات البحثية.

تحديات المناخ وتأثيرها المباشر على الإنتاج

رغم قدرة شجرة الزيتون على تحمل الظروف الصعبة، إلا أنها ليست بمنأى عن آثار التغير المناخي، خصوصاً عند تزامن موجات الحر مع نقص الأمطار. تشير الدراسة إلى توقع انخفاض الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 15 و20% في بعض السيناريوهات المستقبلية للمزارع التي تعتمد على الأمطار دون الري، إلى جانب زيادة الاحتياجات المائية.

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تواجه بساتين الزيتون التقليدية تحديات إضافية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وهجرة السكان من المناطق الريفية، مما قد يدفع إلى إهمال مساحات زراعية أو التخلي عنها. وتؤكد هذه العوامل على ضرورة تبني تقنيات حديثة وتحسين إدارة الموارد المائية لضمان استدامة هذا المورد الطبيعي للأجيال المقبلة.