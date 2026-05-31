اليونسكو تحذر: الحصار الأميركي وأزمة الطاقة يهددان تعليم كوبا

حذرت اليونسكو من أن الحصار الأميركي وأزمة الطاقة يهددان نظام التعليم في كوبا، مع نقص 26 ألف معلم وتقليص الدوام الدراسي وتعليق الدراسة في الجامعات.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) من أن الحصار الاقتصادي والنفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا ، إلى جانب أزمة الطاقة الحادة التي تعانيها الجزيرة، يهددان نظام التعليم بشكل خطير، مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على مستقبل الأجيال القادمة.

وأكدت ممثلة اليونسكو في كوبا، آن لوميتر، في تصريحات صحفية أن التعليم الكوبي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب نقص الموارد الأساسية، خاصة الطاقة الكهربائية، التي تؤثر على قدرة المدارس والجامعات على العمل بشكل طبيعي. وأشارت إلى أن استمرار هذه الأزمة قد يعرض مستقبل جيل كامل للخطر، مع تبعات طويلة الأمد على التنمية البشرية والاجتماعية في البلاد.

ووفقاً لتقارير اليونسكو، فإن القيود المفروضة على الطاقة واضطرابات النقل الناجمة عن نقص الوقود أدت إلى تفاقم مشكلة نقص المعلمين في كوبا، حيث يصل العجز الحالي إلى أكثر من 26 ألف معلم. ويعاني النظام التعليمي من صعوبات كبيرة في الحفاظ على جودة التعليم، حيث اضطرت الحكومة الكوبية إلى اتخاذ تدابير طارئة تشمل تقليص مدة اليوم الدراسي وإنهاء العام الدراسي مبكراً لتخفيف الضغط على الموارد المتاحة.

وفي خطوة غير مسبوقة، علقت السلطات الدراسة الحضورية في الجامعات في بداية شهر فبراير الماضي، وذلك في محاولة لتوفير الكهرباء للاستخدامات الأساسية الأخرى. لكن هذه الإجراءات، رغم ضرورتها، أدت إلى تدهور الظروف التعليمية، خاصة مع ضعف شبكة الإنترنت وعدم استقرار التيار الكهربائي، مما جعل التعليم عن بعد بالكاد ممكناً. وتعاني كوبا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث أدى الحصار الأميركي المشدد إلى نقص حاد في السلع الأساسية، وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، واضطرابات في قطاع النقل.

وتأتي هذه التطورات في وقت كانت فيه كوبا قد بدأت في التعافي من جائحة كورونا، لكن العقوبات الأميركية المستمرة أحبطت أي محاولات للانتعاش الاقتصادي. ويخشى المراقبون من أن يؤدي تدهور النظام التعليمي إلى هجرة المزيد من الكوادر العلمية والأكاديمية، مما يزيد من تفاقم الأزمة. وفي هذا السياق، دعت اليونسكو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل لكوبا لمواجهة هذه التحديات، مؤكدة أن التعليم حق أساسي لا ينبغي أن يكون ضحية للصراعات السياسية والحصارات الاقتصادية.

كما شددت على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لأزمة الطاقة في كوبا، لضمان استمرار العملية التعليمية دون انقطاع





