الين الياباني قرب أدنى مستوى في 40 عاما رفع الفائدة لم ينقذه

يستمر الين الياباني في التحليق near أدنى مستوى له في أربعة عقود، حيث فشلت خطوات مثل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان والاتفاق الأمريكي الإيراني في وقف تراجعه، مما يزيد التوقعات بتدخل السلطات لدعم العملة.

continues to hover near its lowest level in four decades on Friday, amid widespread market expectations of possible intervention by authorities after the agreement between the United States and Iran, as well as the Bank of Japan's interest rate hike, failed to halt its persistent decline.

The yen rose 0.1 percent against the dollar to 161.205 yen, stabilizing after dropping to a two-year low on Thursday, while holidays in the United States and some Asian countries kept liquidity low. Most other currencies saw little change following the US-Iran agreement earlier in the week, though doubts persist about the durability of the truce.

The Japanese currency showed no significant improvement even after the Ministry of Finance intervened by selling dollars earlier this year and the Bank of Japan raised interest rates to their highest level in 31 years just days ago. Concerns about spending plans announced by Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba have undermined investor confidence and sparked speculation about further interventions. During Asian trading, most other currencies remained steady.

The dollar index, which measures the US currency against a basket of six currencies, held at 100.81 after jumping 0.5 percent to a one-year high on Thursday. Meanwhile, the British pound was stable at $1.3205 after the Bank of England kept interest rates unchanged at 3.75 percent on Thursday, stating that a rate hike now would be premature given uncertainty about inflationary pressures. The Australian dollar fell 0.1 percent to $0.7011, while its New Zealand counterpart held at $0.5756





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