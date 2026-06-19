الين الياباني يتحرك قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود وسط توقعات بتدخل السلطات

يستمر الين الياباني في التحول قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً، مع توقعات باحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة بعد فشل الاتفاق الأمريكي الإيراني ورفع أسعار الفائدة في اليابان في إيقاف تراجعها.

ظل الين الياباني يحافظ على موقعه قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود خلال تعاملات يوم الجمعة، مع توقعات واسعة في الأسواق المالية بإمكانية تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة بعد فشل عاملين أساسيين في كبح اتجاهها الهابط: فشل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في إحداث تأثير ملموس، وقيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً دون أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الين.

وقد ارتفع الين بشكل طفيف بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 161.205 يناً، بعد أن سجل انخفاضاً إلى أدنى مستوى له في عامين يوم الخميس الماضي، في وقت تشهد فيه الأسواق سيولة منخفضة بسبب العطلات في الولايات المتحدة وعدد من الدول الآسيوية. ولم تشهد معظم العملات العالمية تحركات كبيرة بعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من استمرار الشكوك حول مدى استقرار الهدنة وتطبيقها.

أما الين الياباني فلم يسجل تحسناً ملحوظاً حتى بعد التدخل المباشر لوزارة المالية اليابانية عبر بيع الدولار في وقت سابق من العام الحالي، مما يعكس حدة الضغوط الهبوطية التي تواجه العملة اليابانية. وتفاقمت هذه الضغوط بسبب مخاوف المستثمرين بشأن خطط الإنفاق التي أعلنتها رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة شيكو ساي، والتي أدت إلى تقويض ثقة الأسواق وأثارت تكهنات بإمكانية اتخاذ إجراءات تدخلية إضافية.

على صعيد العملات الأخرى، استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.81 نقطة بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5% ليصل إلى أعلى مستوى له في عام واحد يوم الخميس. أما الجنيه الإسترليني فاستقر عند مستوى 1.3205 دولار بعد قرار بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، حيث رأى البنك المركزي البريطاني أن رفع الفائدة في الوقت الحالي سيكون سابقاً لأوانه نظراً لعدم اليقين حول استمرار ضغوط التضخم.

كما استقر اليورو عند 1.1459 دولار، في حين تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.7011 دولار، وwerk枕 الجدير بالذكر أن الدولار النيوزيلندي استقر عند 0.5756 دولار





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