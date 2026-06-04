اليمن يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 بعد فوزه على لبنان 2-0 ويتصدر مجموعته

المنتخب اليمني يحقق الفوز على مضيفه اللبناني بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من التصفيات القارية لكأس آسيا 2027، ويتصدر المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، ليتأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى النهائيات بعد 2019.

تمكن المنتخب اليمن ي من انتزاع البطاقة التأهيلية الأخيرة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 التي ستستضيفها السعودية، بعد فوزه على نظيره ال لبنان ي بنتيجة 2-0 في مباراة مهمة جمعت الفريقين على ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة.

جرت المباراة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات القارية، وبهذا الفوز حسم اليمنيون صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، متقدمين على لبنان صاحبة الـ13 نقطة، بينما حل منتخب بوتان ثالثاً بأربع نقاط، وتذيل منتخب بروناي دار السلام المجموعة بنقطة واحدة. هذه المشاركة ستكون الثانية في تاريخ اليمن في نهائيات كأس آسيا بعد المشاركة الأولى عام 2019، حيث سينضم إلى المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وفيتنام.

في المقابل، خسر المنتخب اللبناني فرصة التأهل للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد مشاركتيه السابعتين في 2000 كبلد مضيف، و2019، و2021. شهدت المباراة بداية قوية من المنتخب اليمني الذي فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، مستفيداً من الوضع النفسي للفريق الذي لا شيء يخسره، في حين كان المنتخب اللبناني تحت ضغط نتيجة التعادل التي تكفيه للتأهل، لكنه افتقد العديد من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة أو الإيقاف، وعلى رأسهم المهاجم حسين شكرون لاعب هانوفر الألماني والجناح سامي مرهج لاعب براغا البرتغالي.

洪武 اللبناني الجديد مجيد بوقرة، الذي قاد الفريق لأول مرة بعد تعيينه خلفاً للجزائري نور الدين ولد علي، فشل في قيادة فريقه للفوز أو حتى التعادل. حسم اليمنيون النتيجة في الشوط الثاني بفضل مهاجمهم ناصر محمدوه الذي سجل هدفين حاسمين. افتتح التسجيل في الدقيقة 62 بعد مجهود فردي حيث انفرد بالحارس مصطفى مطر وسدد في الشباك إثر تمريرة متقنة من البديل عادل قاسم، وكانت هذه أول لمسة له بعد دخوله الملعب.

حاول المنتخب اللبناني الرد وخلق فرص للتسجيل لكنه اصطدم بدفاع يمني منظم وشديد الصمود، ليضيف محمدوه الهدف الثاني في الدقيقة 90 من تسديدة مباغتة-pocket بينية من البديل ممدوح بن عجاج، مؤمناً الفوز وضمان الصدارة





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كأس آسيا 2027 اليمن لبنان التصفيات القارية ناصر محمدوه

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