الين الياباني يتراجع لمستوى 160 مقابل الدولار في ظل التوتراتGeopolitical

تراجع الين الياباني إلى مستوى 160 الهام مقابل الدولار بسبب تصعيد في الخليج وعدم حسم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، مما زاد الطلب على الدولار كملاذ آمن. شهدت الأسواق تحركات واسعة تأثرت بتوقعات تشديد السياسات النقدية عالميا، بينما استعدت اليابان للتدخل لحماية عملتها.

تراجع الين الياباني إلى مستوى 160 الحرج مقابل الدولار اليوم الأربعاء في ظل تجدد الأعمال القتالية في الخليج، مما عزز الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذا آمنا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران أطلقت صواريخ باليستية نحو الكويت والبحرين لكنها فشلت جميعها في إصابة أهدافها، وإن القوات الأمريكية شنت غارات على جزيرة قشم ردا على محاولات الهجوم التي تنفذها طهران. جاءت الضربات الجديدة في الوقت الذي لا تزال فيه المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة ترواح مكانها، مما أبقى على حالة التشاؤم في السوق وعلى قوة الدولار.

وتراجع الين إلى مستوى 160 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، وهو المستوى الذي يحظى بمراقبة دقيقة، والذي تدخلت عنده فيه السلطات فيما مضى. وأدى ذلك إلى محو المكاسب التي حققها في أعقاب تدخل طوكيو بضخ 11.7 تريليون ين (73.14 مليار دولار) قبل شهر لدعم العملة اليابانية المتعثرة. وارتفع الدولار 0.04 بالمئة إلى 159.98 ين. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي العملات الأجنبية في (إس.

إم. بي. سي) إن الضغط الصعودي على أسعار النفط الخام يسهل تزايد ضغوط بيع الين، وأضاف إنه ربما لا يكون "الخط الأحمر" مستوى دقيقا، لكن من المرجح مراقبة منطقة 160-161 ينا للدولار، في إشارة إلى احتمال حدوث تدخل إضافي. وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسuki كاتاياما اليوم إن السلطات على استعداد للتصرف بشكل مناسب فيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي.

وفي السوق الأوسع، ظل تداول العملات ضمن نطاقات ضيقة. وتراجع اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.1621 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.3455 دولار. وأظهرت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو تسارع أكثر الشهر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار قطاعي الطاقة والخدمات، مما عزز الحجة القوية بالفعل لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة هذا الشهر.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة توقعات المستثمرين بتشديد البنوك المركزية الكبرى السياسة النقدية هذا العام، وهو تغيير جذري عن تخفيضات أسعار الفائدة التي توقعتها الأسواق قبل الصراع. وأظهرت البيانات الصادرة أمس أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة لها في خمس سنوات خلال أبريل نيسان، على الرغم من أن هذه الزيادة قد تبالغ في تقدير سلامة سوق العمل.

ومن المقرر صدور أرقام الوظائف في القطاع الخاص في وقت لاحق من اليوم، قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الرئيسي يوم الجمعة. وقالت كريستينا كليفتون، المحللة في بنك كومنولث أستراليا إن سوق العمل الأمريكية تتحسن بعد الضعف الذي شهدته عام 2025، وبالاقتران مع ارتفاع التضخم، نتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة تشديد أسعار الفائدة في ديسمبر 2026. وتتوقع الأسواق رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 18 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة إلى 0.7177 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.03 بالمئة إلى 0.5924 دولار. وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين إلى أدنى مستوى له في شهرين، وتراجع في أحدث تعاملات 0.75 بالمئة إلى 66985.26 دولارا، ووصل سعر إيثيريوم بالمثل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وسجل في أحدث تداولات 1869.33 دولارا





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