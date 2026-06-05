اليابان تخطط لإعادة بناء مفاعلات نووية قديمة لتقوية إمدادات الكهرباء وخفض واردات الوقود

إعلان الحكومة اليابانية عن خطة لإعادة تشغيل ما يصل إلى خمسة مفاعلات نووية بحلول الأربعينيات وتوسيعها إلى 11‑14 مفاعل بحلول الخمسينيات، بهدف رفع حصة الطاقة النووية إلى 20% بحلول 2040 وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي.

أعلنت هيئة الإذاعة اليابان ية عن مسودة سياسة نووية ستُعرض يوم الجمعة، تكشف عن خطة طموحة لإعادة تشغيل وإعادة بناء مفاعلات نووية قديمة بهدف تعزيز إمدادات الكهرباء وتخفيض اعتمادية البلاد على واردات الوقود.

وفقًا للوثيقة، تسعى الحكومة إلى إعادة تشغيل ما بين مفاعل إلى خمسة مفاعلات قديمة بحلول الأربعينيات من القرن الحادي والعشرين، وتوسيع هذا العدد إلى بين أحد عشر وأربعة عشر مفاعلاً بحلول الخمسينيات. تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتوفير طاقة كهربائية مستقرة وميسورة التكلفة في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء بشكل كبير نتيجة الانتشار المتسارع لمراكز البيانات التي تخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تأتي الخطة في سياق مراجعة شاملة للسياسة الطاقية التي تبنتها طوكيو العام الماضي، حيث تم التركيز على تعزيز دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني. منذ حادثة فوكوشيما في عام 2011، تم إغلاق 54 مفاعلًا نوويًا بسبب مخاوف الجمهور من معايير السلامة. من بين 33 مفاعلاً كان من الممكن إعادته تشغيله، تم تشغيل 15 وحدة فقط حتى الآن.

الآن، ومع اقتراب العديد من المفاعلات من نهاية عمرها التشغيلي البالغ ستين عامًا أو تجاوزه، تسعى الحكومة إلى تجديد البنية التحتية النووية لتجنب تراجع القدرة الإنتاجية المستقبلية، حتى مع إعادة تشغيل بعض المحطات المتوقفة. تحديات هذه الخطة ليست بسيطة؛ فالمخاوف العامة بشأن السلامة لا تزال سائدة، ويتطلب تجديد المفاعلات استثمارات ضخمة وتطبيقًا صارمًا لأحدث معايير الأمان. ومع ذلك، فإن الحكومة تؤكد أن تحسين كفاءة الطاقة النووية سيقلل من تكاليف استيراد الوقود، وهو أمر حاسم في ظل أسواق الطاقة المتقلبة.

وفقًا لخطط الطاقة الحالية، تهدف اليابان إلى رفع حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية إلى حوالي عشرين بالمئة بحلول السنة المالية 2040، ارتفاعاً ملحوظاً من نسبة تسعة وثلاثة أعشار بالمئة المتوقعة لعام 2024. هذا التحول سيعزز من مرونة الشبكة الكهربائية ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، ما يساهم في تحقيق هدف الاستدامة والاقتصاد في استهلاك الطاقة للبلاد





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الطاقة النووية اليابان إمدادات الكهرباء الذكاء الاصطناعي سياسة الطاقة

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