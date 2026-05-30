الولايات المتحدة: المحادثات الأمنية مع لبنان وإسرائيل كانت "بناءة"

أكدت الولايات المتحدة أن المحادثات الأمنية التي عقدت في البنتاغون بين وفدين عسكريين لبنان ي و إسرائيل ي كانت "بناءة"، بينما تواصل الدولة العبرية تكثيف ضرباتها على لبنان .

ويأتي ذلك فيما تجري الولايات المتحدة وإيران الداعمة لـ"حزب الله"، مفاوضات تسعى طهران من خلالها إلى إدراج لبنان ضمن أي اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وقال نائب وزير الدفاع إلبريدج كولبي على منصة إكس "استقبلت اليوم في البنتاغون وفودا عسكرية من إسرائيل ولبنان في إطار الشق الأمني الرامي إلى دعم محادثات السلام الجارية بين البلدين". وأضاف "كانت مناقشات بناءة (... ) ستكون بمثابة الأساس للشق السياسي الذي ستقوده وزارة الخارجية الأسبوع المقبل".

ولم يذكر كولبي الاتفاق المُعلن لوقف إطلاق النار في لبنان، فيما أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة أن قواته توغلت أكثر في لبنان بالتوازي مع الضربات المكثفة التي يشنها الجيش على البلاد. وواصلت إسرائيل الجمعة ضرباتها في جنوب لبنان وأصدرت إنذارات بوجوب إخلاء قرى وبلدات تقع اثنتان منها على مسافة نحو 40 كيلومترا إلى شمال الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

وأسفرت غارات إسرائيلية على ثلاث مناطق في قضاء صور في جنوب لبنان الجمعة عن مقتل 11 شخصا من بينهم مسعف ومواطن سوري، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية





