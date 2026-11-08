تحليل عميق لمظاهر الولاء والاندماج في الإمارات حيث يختار مقيمون من 200 جنسية البقاء رغم الأزمات، في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد والحكومة الإماراتية التي وفرت الأمن.

يُعد مفهوم الولاء و الانتماء للأرض ركيزة أساسية لبناء الدول المستقرة أمنياً واجتماعياً، حيث لا يمكن لأي كيان سياسي أن يقوم بفعالية دون وجود مجتمع بشري يعيش على أرضه بسلام وثقة. إن هذه القيم الجذرية تتجاوز مجرد الامتثال للقوانين أو الانتماء القانوني، لتشكل هوية مشتركة تربط الأفراد بالمكان وزعيمهم في وحدة عضوية واحدة.

في دولة الإمارات، تتجسد هذه الحقيقة في شعب يتألف من أكثر من 200 جنسية مختلفة، يعيشون جميعاً على قلب رجل واحد، ويدينون بالولاء الصادق لرئيس الدولة، ويشعرون بالفخر العميق لانتمائهم إلى هذه الأرض الطيبة التي توفر لهم حياة كريمة ومستقرة.

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مقارنة بين المواطنة والوطنية في المجتمع الإماراتي

تؤكد الرؤى الإماراتية الراسخة أن المواطنة مفهوم قانوني، بينما الوطنية شعور وجداني لا يشترط الارتباط بالجنسية الأصلية، مما يعني أن هناك الكثير من الحاملين لجوازات السفر الذين يفتقرون للوطنية الحقيقية بسبب ولاءاتهم المتجهة للخارج، بينما يوجد مقيمون يحملون جوازات سفر أجنبية لكن قلوبهم وعقولهم معلقة بأرض الإمارات.

يبرز هذا التمييز بوضوح في الممارسات اليومية للحياة في الدولة، حيث يرفع الجميع علم الدولة الإماراتي على منازلهم، ويتردد صدى نشيد السلام الوطني "عيشي بلادي" من أفواه الجميع بغض النظر عن أصولهم، كما يضع العديد من السكان شارات تلمح إلى فخرهم العميق بانتمائهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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اختيار البقاء رغم العروض الخارجية والأزمات العالمية

تشير المعطيات الواقعية إلى أن الكثيرين من المقيمين في دولة الإمارات يخططون للسفر إلى بلادهم الأصلية خلال فصل الصيف، لكن الرغبة في العودة تبقى قوية، بل إن العديد منهم يبلغون سن التقاعد رسمياً ويرفضون العودة الدائمة إلى موائلهم الأصلية بعد أن استقروا تماماً في بيئة العمل والإقامة.

خلال الحرب الأخيرة والأزمات الإقليمية والدولية، أصدرت دول أجنبية تعليمات لأبناءها المقيمين أو الزائرين بالعودة الفورية إلى ديارهم، لكن الغالبية العظمى من هؤلاء الأفراد اختارت عدم الخروج من الإمارات، مفضلة البقاء في بيئة الأمان والاستقرار التي توفرها الدولة مقارنة بظروف بلادهم.

الدور الحاسم للقيادة في تحقيق الأمن والاستقرار

يعكس هذا التمسك الراسخي بأرض الإمارات نتائج مباشرة لسياسات حكومية ناجحة وفرت للأفراد الأمن والطمأنينة والاستقرار والعدالة والتسامح، وهي قيم تفوق بكثير ما توفره العديد من البلدان الأخرى التي هاجروا منها أو يزورونها.

تستحق القيادة الحكيمة، وتحديداً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحية مميزة لقدرتهم على ملك القلوب بالحب والاحترام وليس بالإكراه، مما يجعلهما قائدين استثنائيين معترفاً بهم عالمياً.

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إن هذا الاندماج الوطني الفريد، الذي يخلد ذكرى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم اللذين زرعوا بذور هذه النهضة، يؤكد أن الولاء الصادق هو ما يضمن استمرار الأمن ويرفع العلم عاليًا في دولة تفتدي أرواح أبنائها لوطنها.