الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً

التاريخ: قال موقع أكسيوس الإخباري نقلاً عن مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. ينص الاتفاق أيضاً على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح البرنامج النووي الإيراني. ووفقاً لتقرير أكسيوس سيُفتح مضيق هرمز خلال فترة الستين يوماً دون فرض رسوم وستوافق إيران على إزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح للسفن بحرية المرور. وأضاف التقرير أن في المقابل وكجزء من الاتفاق المقترح سترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية وتصدر بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لإيران ببيع النفط بحرية. وقال التقرير إن مسودة الاتفاق تتضمن أيضاً التزامات من إيران بعدم السعي أبداً إلى حيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأبلغ ⁠مصدران "أكسيوس" أن إيران قدمت للولايات المتحدة، عبر الوسطاء، تعهدات شفوية بشأن نطاق التنازلات التي هي على استعداد لتقديمها بشأن تعليق التخصيب والتخلي عن المواد النووية. وذكر تقرير أكسيوس أن الولايات المتحدة ستوافق أيضاً على التفاوض بشأن رفع العقوبات وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة الستين يوماً.

American-Iranian agreement: 60-day ceasefire extension, free passage of Hormuz, sanctions relief for oil sales; nuclear talks and Israeli concernThe US and Iran are close to signing an agreement that would extend the ceasefire for 60 days, reopen the Strait of Hormuz without tolls, and allow Iran to sell oil freely. Additional nuclear talks and Israeli concern are also mentioned. The agreement includes provisions for the removal of mines and the resumption of maritime traffic, the lifting of sanctions on Iranian ports, and the continuation of US military presence in the region during the 60-day period. Iran has demanded the immediate lifting of sanctions and the permanent removal of sanctions, but the US has stated that this will only be possible if Iran makes concrete concessions in the nuclear talks. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu expressed concern about the Lebanese ceasefire condition during a phone call with US President Donald Trump, stating that the agreement in Lebanon should not be a unilateral ceasefire and that Israel should be allowed to take action against Hezbollah if it violates the ceasefire or launches attacks. The White House hopes to resolve the remaining differences in the coming hours and announce the agreement on Sunday, but there is a possibility that the agreement may not last for the full 60 days if the US believes that Iran is not serious in the nuclear talks.

