الوكالة الذرية تعلن تضرر مبنى توربينات زابوريجيا في هجوم بطائرة مسيّرة والإشعاع طبيعي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طائرة مسيّرة أحدثت ثقبًا في مبنى التوربينات بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، لكن مستويات الإشعاع بقيت طبيعية. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن الهجوم.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد أنها رصدت أضرارا في الجزء الخارجي من مبنى التوربينات في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا ، وذلك بعد هجوم بطائرات مسيّرة .

وأكد فريق الوكالة المتمركز في المحطة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ عام 2022 أن مستويات الإشعاع في الموقع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية، مما لا يشكل أي خطر إشعاعي فوري. وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن الجهة المشغلة للمحطة التابعة للإدارة الروسية أبلغتها أن طائرة مسيّرة أصابت مبنى التوربينات يوم السبت، مما أدى إلى إحداث ثقب في جداره الخارجي.

وتأتي هذه الحادثة في ظل توتر متصاعد حول المحطة التي تعد الأكبر في أوروبا، حيث تتبادل موسكو وكييف الاتهامات باستمرار بشأن استهداف المنشأة النووية وتعريضها لخطر كارثة نووية. وتقع محطة زابوريجيا على مقربة من خط الجبهة في جنوب أوكرانيا، مما يجعلها عرضة للهجمات من الجانبين.

وقد عبّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي عن قلقه البالغ إزاء هذه التطورات، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يحدث أي هجوم من أي نوع على المحطة النووية، واصفا مهاجمة المنشآت النووية بالأمر الخطير الذي يشبه اللعب بالنار. ومن جانبها، اتهمت شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية أوكرانيا بتنفيذ هذا الهجوم المتعمد، وهو ما نفته كييف بشدة، معتبرة أن الاتهامات الروسية محاولة لتشتيت الانتباه عن أنشطتها العسكرية في المنطقة.

وتدعو الوكالة الدولية مرارا كلا الجانبين إلى ضبط النفس والالتزام بالمبادئ الأساسية للسلامة النووية، محذرة من أن أي هجوم على المحطة قد يؤدي إلى تسرب إشعاعي كارثي يمتد تأثيره إلى مناطق واسعة في أوروبا. وقد فرضت الوكالة فريقا دائما من الخبراء في المحطة لمراقبة الوضع عن كثب وتقديم تقارير دورية عن حالة المفاعلات ومستويات الإشعاع.

وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الهجمات السابقة على المحطة التي أدت إلى أضرار في البنية التحتية، مما أثار مخاوف دولية من وقوع حادث نووي خطير. ويؤكد خبراء الطاقة الذرية أن استمرار القتال حول المحطة يشكل تهديدا خطيرا ليس فقط لأوكرانيا ولكن لأوروبا بأكملها، حيث أن أي تسرب إشعاعي كبير قد يتجاوز الحدود الوطنية ويؤثر على صحة الملايين. وقد حثت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأطراف المتنازعة على فتح ممر آمن للفنيين وفرق الصيانة لضمان تشغيل المحطة بأمان.

وفي ذات السياق، طالبت أوكرانيا بانسحاب القوات الروسية من المحطة كشرط أساسي لضمان سلامتها، بينما ترفض روسيا ذلك وتتهم كييف بالاستفزاز العسكري في المنطقة. مع استمرار التصعيد، يبقى المجتمع الدولي في حالة ترقب خشية أن تؤدي ضربة غير محسوبة إلى كارثة نووية تذكرنا بكارثة تشيرنوبيل عام 1986





