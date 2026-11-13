الوكالة الدولية للطاقة تنذر بفائض نفطي وضخ 71 مليون برميل من المخزونات حتى 2027

الوكالة الدولية للطاقة تتوقع فائضاً عالمياً في النفط خلال الربع الأخير من العام، وتكشف عن خطط لضخ 71 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية حتى فبراير 2027.

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة تقريرها الشهري الجمعة، مشيرة إلى تحول حاد في اتجاهات السوق العالمية نحو الفائض، حيث توقعت زيادة المعروض العالمي إلى 105 ملايين برميلاً يومياً في الربع الأخير من العام. يأتي هذا الرقم أعلى من الطلب المتوقع بنحو 1.7 مليون برميلاً يومياً، بعد أن كانت الوكالة قد توقعت سابقاً عجزاً لنفس الفترة.

وقررت الدول الأعضاء في الوكالة ضخ 71 مليون برميلاً من مخزونات الطوارئ حتى نهاية فبراير 2027، بوتيرة تمثل ضعف ما تم سحبه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. استجابت الأسواق لهذه الإشارات بضخامة كبيرة، حيث تخلى خام برنت عن مكاسبه المبكرة واستقر عند 95.7 دولار للبرميل، مع توقعات بتراجع أسبوعي ثانٍ. يعزى هذا الفائض المتزايد إلى تعافي الصادرات الخليجية بمعدل أسرع من نمو الطلب العالمي، إذ حققت مجموعة "أوبك+" مستوى إنتاجاً بلغ 41.23 مليون برميلاً يومياً في أكتوبر، أي ما يعادل 97% من مستواها قبل فبراير.

تقلص الاستهلاك العالمي وضغوط الأسعار

يشكل ارتفاع الأسعار عاملاً حاسماً في خلق هذا الفائض، حيث تأثر الطلب سلباً بالمعدلات المرتفعة. توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجع الاستهلاك العالمي لهذا العام بمقدار 2.7 مليون برميلاً يومياً، ليصل إلى 102.3 مليون برميلاً يومياً. نتيجة لهذا التراجع، تقلص العجز المتوقع لمتوسط عام 2026 ليصبح 685 ألف برميلاً يومياً، نزولاً من 1.7 مليون برميلاً في تقرير الشهر الماضي. كما ارتفعت المخزونات المرصودة في أكتوبر للمرة الأولى منذ يونيو، وهو ما يتماشى مع تقديرات "جي بي مورغان" التي توقعت فائضاً عالمياً يقارب 1.4 مليون برميلاً يومياً في أكتوبر.

أزمة الديزل وتدخل الحكومات الأوروبية

رغم تهدئة الفائض في الخام للسوق، فإن قطاع الديزل وزيت الغاز لا يزال يعاني من ضغوط كبيرة. تقر الوكالة بأن آفاق هذه المنتجات تحسنت هامشياً فقط، ويعزى هذا التحسن بشكل أكبر إلى تراجع الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار وليس إلى وفرة في المعروض. تتضمن الخطة الجديدة سحب 15 مليون برميلاً من الديزل، تأتي تقريباً كلها من المخزونات الحكومية في فرنسا وألمانيا، بمعدل يتراوح بين 4 و5 ملايين برميلاً في يناير، ثم يتباطأ في فبراير.

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تعود جذور أزمة الديزل الأوروبية إلى ما قبل فصل الشتاء، عندما توقع "مورغان ستانلي" في أغسطس هبوط المخزونات إلى 299 مليون برميلاً في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ 2015. ساهمت الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية وقيود التصدير الروسية في حرمان أوروبا من كميات كانت تعتمد عليها، بينما تعاني من طاقة تكرير محدودة رغم وفرة الخام.

سياسات السحب وتجاوز السقف المعتمد

سحبت الدول الأعضاء 349 مليون برميلاً من المخزونات منذ مارس، وإذا استمرت الجداول الحالية، سيصل المجموع إلى نحو 420 مليون برميلاً، متجاوزاً السقف المعتمد في مارس والبالغ 400 مليون برميلاً. يشكل هذا الإجراء أكبر سحب جماعي منذ تأسيس الوكالة في 1974، حيث تشكل المخزونات الحكومية 85% على الأقل، بتوزيع يشمل 33 مليون برميلاً من أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا، و37 مليون برميلاً من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي. جاءت هذه الخطة تحت ضغط إدارة الرئيس ترامب لخفض أسعار الوقود قبل الانتخابات النصفية، حيث اتفقت مجموعة السبع على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميلاً.

أصرت المفوضية الأوروبية على بقاء عمليات السحب ضمن الكمية المعتمدة في مارس، بينما تعهدت إحدى عشرة دولة أوروبية بأواخر أكتوبر بضخ 20.5 مليون برميلاً من الديزل حتى نهاية يناير. على الرغم من تكهنات شركة "كبلر" بتحرف الزخم السياسي بعد انتخابات نوفمبر، فإن جداول الوكالة الحالية تظهر تسارعاً في السحب بعد الانتخابات، مما يعني أن المجموع سيتجاوز السقف المحدد مسبقاً.

التداعيات طويلة الأمد ومستقبل العرض

يرى دانيال لاكايي، كبير الاقتصاديين في "تريسيس"، أن متابعة سعر خام برنت وحده تضلل القارئ، لأن سوق الخام وسوق الديزل باتا منفصلين تماماً. يحذر جورج شو، كبير محللي سوق المقطرات في "كبلر"، من أن السحب من المخزونات الاستراتيجية يؤدي إلى تآكل عازل مهم، ويعيد بناء هذه المخزونات إلى زيادة الإنتاج والصادرات من الشرق الأوسط. تحتفظ الدول الأعضاء بمخزونات طوارئ عامة تعادل نحو 1.1 مليار برميلاً، منها أكثر من 200 مليون برميلاً من الديزل، بينما هبط الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى 282.7 مليون برميلاً في منتصف أكتوبر.

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تنفذ واشنطن معظم سحبها عبر "مقايضات"، حيث تعاقدت وزارة الطاقة على استرداد 55 مليون برميلاً مقابل أول 45.2 مليون برميلاً سحبتها، مع تمتد عمليات الإعادة من نوفمبر الجاري حتى سبتمبر 2028. تتوقع الوكالة عودة الطلب العالمي للنمو بنحو مليوني برميلاً يومياً في 2027، مع فائض يقارب 3.8 ملايين برميلاً يومياً، لكن جزءاً كبيراً من هذا الفائض سيخصص لسد ما اقتُرض من مخزونات. خفضت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض في 2027 بنحو 1.1 مليون برميلاً يومياً، بسبب الحصار على إيران وغياب تسوية للحرب، مما يعني أن العالم اشترى وقتاً ثميناً في 2026 على حساب رصيد المستقبل.