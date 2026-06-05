الولايات المتحدة تُعد مشروع قرار يدين إيران قبل اجتماع الوكالة الذرية

في ظل مفاوضات وقف النار والنووي، تتحرك واشنطن لإدانة طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط غموض حول حالة اليورانيوم الإيراني وعدم تفتيش المنشآت. كما صرّح نبيه بري بأن حزب الله مستعد للانسحاب من جنوب لبنان بشروط.

تستعد الولايات المتحدة لتقديم مشروع قرار يدين إيران خلال الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده الأسبوع المقبل في فيينا. وأكد دبلوماسيون مقربون من الوكالة أن واشنطن تعمل على إعداد النص لكنها لم تعممه بعد، مما يترك التفاصيل غير واضحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مفاوضات معقدة تشمل وقف إطلاق النار والملف النووي، وسط ضغوط متزايدة من الجانبين لتحقيق تقدم في القضايا العالقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شدد مراراً على ضرورة عدم السماح لإيران بصنع سلاح نووي، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وأدى القصف العسكري الإسرائيلي والأمريكي في يونيو الماضي إلى إلحاق أضرار كلية أو جزئية بثلاث محطات تخصيب يورانيوم معروفة في إيران.

ومع ذلك، يُعتقد أن كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب لا تزال سليمة، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن بعد من زيارة هذه المنشآت للتحقق. وفي سياق متصل، صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأن حزب الله مستعد للانسحاب من جنوب لبنان بشروط، وذلك في إطار جهود تهدئة الوضع على الحدود مع إسرائيل. وأشار بري إلى أن الحزب ينتظر رداً إسرائيلياً على المقترحات المقدمة عبر الوسيط الدولي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، فيما يرى مراقبون أن ملفي لبنان وإيران قد يكونان مرتبطين في أي تسوية إقليمية شاملة. ويترقب المجتمع الدولي نتائج اجتماع الوكالة الذرية وما إذا كانت ستؤدي إلى تصعيد جديد أو فتح مجال للحوار





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