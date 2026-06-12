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الولايات المتحدة تتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بانتهاك حريته

سياسة News

الولايات المتحدة تتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بانتهاك حريته
غوستافو بيتروالولايات المتحدةزهران ممداني
📆12/06/2026 3:25 AM
📰alkhaleej
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تتهم الولايات المتحدة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بانتهاك حريته، حيث منعت منه الاجتماع مع رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي زهران ممداني، وهو معارض لدونالد ترامب. وألغت بوغوتا اللقاء بعدما حذرها مسؤولون أميركيون من أن الخطوة ستشكل انتهاكا لقرار حظر التأشيرة الذي فرض على بيترو العام الماضي وسط أزمة دبلوماسية مع ترامب.

تتهم الولايات المتحدة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ب انتهاك حريته ، حيث منعت منه الاجتماع مع رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي زهران ممداني ، وهو معارض ل دونالد ترامب . وألغت بوغوتا اللقاء بعدما حذرها مسؤولون أميركيون من أن الخطوة ستشكل انتهاكا لقرار حظر التأشيرة الذي فرض على بيترو العام الماضي وسط أزمة دبلوماسية مع ترامب.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي حذر فيه بيترو من أن تقييد حريته في التحدث مع رئيس بلدية نيويورك أمر غير ديموقراطي، وكذلك تقييد حريته الفكرية من خلال منعي من إلقاء محاضرة دُعيت إليها في بوسطن

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غوستافو بيترو الولايات المتحدة زهران ممداني دونالد ترامب انتهاك حريته

 

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