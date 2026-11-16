الولايات المتحدة تطالب نزع سلاح حزب الله وضرورة انسحاب إسرائيلي متوازي في لبنان

المنسق الأمريكي مايك والتز يؤكد من بيروت حاجة لبنان لجيش واحد ويبحث مع نواف سلام وجوزيف عون ترتيبات ما بعد يونيفيل وقرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي.

أعرب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ، خلال زيارته للبنان، عن دعم واشنطن لمبدأ السيادة اللبنانية الكاملة، مشدداً على ضرورة نزع سلاح حزب الله طوعاً وإقرار مبدأ وجود جيش واحد في البلاد، كما بحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواب سلام ترتيبات انتهاء تفويض قوة ال يونيفيل في 31 ديسمبر القادم.

تأكيدات أمريكية حول السيادة والجيش الواحد في لبنان

صرح مايك والتز صراحةً بأن الاستحالة تفرض وجود جيشين في لبنان، داعياً بشكل مباشر إلى نزع سلاح حزب الله طوعاً كجزء أساسي من استعادة السيادة الوطنية، حيث أكد أن الآلية الوحيدة لتحقيق هذه الغاية تتمثل عبر تعزيز الجيش اللبناني ليكون المرجعية الأمنية وحيدة، وهو ما تم التعبير عنه بوضوح خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين في العاصمة بيروت، والتي شملت زيارة مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة لتقييم الوضع الميداني واستشراف المراحل المقبلة.

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موقف الحكومة اللبنانية حول جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي

طالب رئيس الحكومة نواب سلام، في مقابلاته مع مايك والتز، بوضع جدول زمني محدد يضمن التقدم المتوازي بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، كما دعا إلى ضمان استمرار الحضور الدولي الفعّال في جنوب البلاد بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل الحالية، مشدداً على أن مبدأي التبادلية والمرحلية في الإطار الثلاثي يجب أن يتحولا من كلام دبلوماسي إلى خطوات عملية ملموسة، مع آليات موثوقة للتحقق من التزامات جميع الأطراف المعنية بالأمر.

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ملف يونيفيل وقرار 1701 والمستقبل الأمني للحدود

تمحورت النقاشات التي دارت بين مايك والتز والرئيس جوزيف عون حول استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل باتفاق الإطار الموقّع في يونيو برعاية أمريكية، والذي ينص على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، حيث أشار مايك والتز إلى أن القرار 1701 يظل الأساس الصلب لتفويض القوة الدولية، متوقعاً استمراره مع تعديلات محدثة، بينما أوضحت الرئاسة اللبنانية مخاوفها من الفراغ الأمني المحتمل بعد تاريخ 31 ديسمبر، وهو ما دفع للتأكيد على استمرار الدور الأمريكي الحاسم في تحقيق الانسحاب الكامل وحل النزاع بشكل مستدام وليس مجرد إدارته مؤقتاً.

المستجدات الميدانية والوضع الاقتصادي للبنان

شهدت الأحداث الميدانية خلال هذه الفترة غارة إسرائيلية على مرتفعات بعلبك قرب الحدود السورية دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما أكد الجيش الإسرائيلي استهدافه شحنة وسائل قتالية مخصصة لحزب الله، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باقتياد قوة إسرائيلية لشقيقين من أطراف شبعا وإلقاء مسيّرة قنبلتين على أطراف ميفدون، وفي الجانب الاقتصادي، ناقش الرئيس عون مع آنا بيردي من البنك الدولي إطار شراكة جديد بقيمة 1.9 مليار دولار، مشدداً على أهمية الإصلاحات المالية والمصرفية لجذب الدعم والاستثمار في ظل التحديات الراهنة.