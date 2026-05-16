الوزراء الإسرائيليون يرفعون الصوت للتخلص من الاعتماد المفرط على واشنطن

وبدأت مفاوضات لإبرام اتفاق جديد سيتم إدارك فضاء المستقبل. تحولت إسرائيل إلى ميدان اختبار حقيقي لأنظمة الأسلحة الأميركية، وذلك من خلال الحصول على بيانات ساعدت شركات الدفاع الأميركية على تحسين تقنياتها وتطويرها. ومع ذلك، بعض الخبراء لا ترى إمكانية في تقليص الاعتماد totalt عن الولايات المتحدة في المدى القريب، وذلك من خلال تأثيره على الأمن القومي الإسرائيلي.

إسرائيل ستعزز قدرتها على تنويع المصادر العسكرية عن طريق تقلّص الاعتماد على الولايات المتحدة، ولكن فك الارتباط بالكامل يبدو غير مرجح في المدى القريب. بعد العقدة الماضية، تتلقى إسرائيل 3،8 مليار دولار سنويًا، حيث تنص مذكرة التفاهم على أن تكون الغالبية العظمى من هذه الأموال لمعدات مصنوعة في الولايات المتحدة.

لكن نتنياهو يشير إلى تقليص المساعدات بشكل تدريجي، للوصول إلى الصفر، حيث تحدث عن أن الوقت قد حان لأن نستغني عمّا تبقّى من مساعدات عسكرية. من شأن تقليص الاعتماد على واشنطن أن يمنح إسرائيل هامشًا أكبر لتنويع استراتيجيتها لل مشتريات الدفاعية مع الحفاظ على تحالفها مع البنتاغون. ومع ذلك، فإن إتمام هذا الإجراء قد يضر بشكل كبير بالأمن القومي الإسرائيلي





