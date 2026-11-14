الوصل يتصدر "أديب" بفوزه على النصر بهدفين

الوصل يقود جدول ترتيب "أديب" بفوزه على النصر بهدفين دون رد، بهدفَي ريناتو جونيور وبرايان بالاسيوس، ليواصل انتصاراته الأربعة المتتالية.

أثبت فريق الوصل تفوقه الكروي خلال الجولة الرابعة من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين "أديب" بفوزه القاطع على ضيفه النصر بهدفين دون رد. أقيمت المباراة التاريخية على استاد زعبيل ، حيث سيطر "الإمبراطور" على إيقاع اللعب منذ الدقائق الأولى، مما مكنه من رفع رصيده النقطي إلى 12 نقطة كاملة. هذا الفوز جعل الوصل يتصدر جدول الترتيب بشكل منفرد، ليواصل مسيرته المثالية في البطولة دون أي خسارة حتى الآن.

تفاصيل الأهداف وسجل المواجهات

بدأ الوصل هجومه بكثافة عالية، محققا الهدف الأول في الدقيقة 34 عبر اللاعب ريناتو جونيور. تلقى جونيور تمريرة بينية دقيقة، مما مكنه من الانفراد بالحارس أحمد شامبيه وسددها بذكاء في الشباك بعد أن خرج الحارس لمواجهته. لم يمضِ وقت طويل حتى مضاعف برايان بالاسيوس التقدم في الدقيقة 40، مستفيدا من هجمة منظمة انتهت بتمريرة اخترقت دفاع النصر، ليسجل الهدف الثاني ويمنح الفريق سيطرة مطلقة على مجريات الشوط الأول.

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ردود فعل النصر والضغط الدفاعي

على الجانب الآخر، حاول فريق النصر تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، خاصة في الدقيقة 44 عندما سدد رامون ميريز كرة قوية بعد خطأ من حارس الوصل محمد الوالي. إلا أن القائم الصامد حال دون وصول الكرة للمرمى، لينتهي الشوط بتفوق الوصل. مع بدء الشوط الثاني، كثّف النصر الضغط على نصف ملعب الوصل بحثا عن هدف الرجوع، لكن تألق الحارس محمد الوالي تصدى لأكثر من فرصة خطيرة، مما حال دون حدوث أي تغيير في النتيجة.

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تأثير النتيجة على ترتيب التصدّر

رغم إلغاء الحكم هدفاً للوصل في الدقيقة 73، إلا أن النتيجة ظلت كما هي حتى صافرة النهاية. بفضل هذا الفوز، يواصل الوصل انفراده بصدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية. وفي المقابل، تجمّد رصيد النصر عند 7 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، محمولا خسارته الأولى في البطولة، بينما عزز الوصل تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة التي أصبح عددها ثلاث انتصارات مقابل فوز واحد للنصر وست تعادلات.