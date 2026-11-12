الواحة كابيتال تحقق أرباحاً صافية بـ376 مليون درهم في 2026

أعلنت الواحة كابيتال عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 376 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع نمو الأصول المدارة إلى 14.1 مليار درهم.

أعلنت شركة الواحة كابيتال ش.م.ع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، عن تقريرها المالي للفترة من بداية عام 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026، مشيرة إلى تحقيق نتائج مالية متينة تعكس استقرار المنصة الاستثمارية. سجلت المجموعة صافي أرباح بلغت قيمتها 376 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلةً بذلك قفزة نسبتها 10% مقارنة بصافي أرباح قدرها 342 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2025. يعكس هذا الأداء القوي المساهمات الكبيرة لوحدي أعمال المجموعتين الرئيسيتين، وهما وحدة الأسواق العامة التي تديرها " الواحة للاستثمارات"، ووحدة الاستثمارات الخاصة، مما يدل على التنوع والاستدامة في نماذج الدخل.

تعزيز مركز السيولة والأصول المدارة

بلغ إجمالي الأصول المُدارة على مستوى مجموعة الواحة كابيتال 14.1 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2026، وهو ما يؤكد توسع نطاق العمليات ولاء العملاء للمنصة. حافظت الشركة على مركز مالي متين ومستقر، حيث لم تسجل القروض أي تغير يُذكر، إذ بقيت قيمتها عند 544 مليون درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2026، مطابقةً تماماً لمستويات نهاية عام 2025. كما سجلت الأرصدة النقدية والمصرفية للمجموعة قيمة قدرها 324 مليون درهم، بالإضافة إلى توافر سيولة إضافية كبيرة عبر تسهيل ائتماني متجدد وغير مسحوب، مما يمنح الشركة مرونة عالية لتوجيه رأس المال نحو الفرص الواعدة.

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قيادة محمد النويس لاستراتيجية النمو

أكد محمد حسين النويس، الرئيس التنفيذي لدى الواحة كابيتال، أن أداء الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يجسد متانة المنصة الاستثمارية المتنوعة والتركيز المستمر على التنفيذ المنضبط للاستراتيجية العامة للشركة. وفي ظل التحديات التي واجهتها الأسواق المالية، نجحت الشركة في تحقيق عوائد استثمارية إيجابية، بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس عبر مختلف وحدات أعمالها. أشار النويس إلى أن وحدة الأسواق العامة واصلت تأكيد قوة قدراتها الاستثمارية وسجلها الحافل على المدى الطويل، مما عزز ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على إدارة المخاطر وتحقيق العوائد في ظروف السوق المتقلبة.

الأداء المالي لوحدات الأعمال المختلفة

حققت وحدة "الأسواق العامة" التابعة للواحة كابيتال، والتي تديرها شركة "الواحة للاستثمارات" المملوكة بالكامل للمجموعة، أداءً استثمارياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجلت الوحدة صافي أرباح بقيمة 340 مليون درهم إماراتي، مسجلةً زيادة نسبتها 17% مقارنة بصافي أرباح بلغ 290 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025. هذا النمو مدفوع بالأداء الاستثماري القوي والنمو المتواصل في إيرادات الرسوم المتكررة، حيث بلغ إجمالي الدخل 429 مليون درهم، بما في ذلك إيرادات رسوم بقيمة 206 ملايين درهم، مما يعكس كفاءة الاستراتيجيات المتبعة.

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صناديق الاستثمار تتفوق على المؤشرات المرجعية

واصلت الصناديق الاستثمارية الرئيسية للشركة البناء على سجل أدائها القوي على المدى الطويل، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية والإقليمية. فقد حقق صندوق الواحة للائتمان في الأسواق الناشئة عائداً صافياً بنسبة 7.3%، ليرتفع عائده التراكمي منذ التأسيس إلى 337.5%. كما سجّل صندوق الواحة للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عائداً صافياً بنسبة 5.1%، ليصل عائده التراكمي منذ التأسيس إلى 436.6%. وفي الوقت ذاته، حافظ صندوق الواحة الإسلامي للدخل على استقرار أدائه، مسجلاً عائداً تراكمياً بنسبة 37.5% منذ التأسيس، مما يبرهن على كفاءة فريق إدارة الأصول.

نمو رأس المال وجذب المستثمرين الدوليين

على صعيد استقطاب رؤوس الأموال، واصلت "الواحة للاستثمارات" تعزيز زخم أدائها، حيث سجلت رؤوس أموال إجمالية من أطراف ثالثة تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يعكس الطلب القوي من المستثمرين على استراتيجياتها. ارتفعت الأصول المُدارة لصالح أطراف ثالثة إلى 8.7 مليارات درهم (2.4 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2026، فيما بلغ إجمالي الأصول المُدارة ضمن وحدة "الأسواق العامة"، بما في ذلك رأس المال الخاص بالمجموعة، نحو 12.7 مليار درهم. بالتوازي مع ذلك، قدمت وحدة "الاستثمارات الخاصة" مساهمات قوية، محققةً صافي أرباح بقيمة 133 مليون درهم، بزيادة نسبتها 62% مقارنة بـ82 مليون درهم في عام 2025، مدعومة بمكاسب التقييم والتخارج الانتقائي.