دراسة جديدة من هيئة SEBI للحد من مخاطر التداول بالهامش بعد تسجيل قياسي في الحجم، بهدف حماية المستثمرين من التقلبات الحادة وضبط الاستقرار السوقي.

تدرس هيئة تنظيم الأسواق المالية في الهند (SEBI) فرض قيود جديدة على شراء الأسهم باستخدام الرافعة المالية ، في خطوة واضحة تستهدف احتواء المخاطر المتزايدة الناجمة عن التوسع القياسي في التداولات الممولة بالاقتراض. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من احتمالات حدوث موجات بيع حادة قد تهدد استقرار السوق وتلحق خسائر فادحة بصغار المستثمرين الذين يعتمدون على هذه الأدوات المالية المعقدة.

ارتفاع المراكز الممولة بالهامش لمستويات قياسية

ترتبط هذه التحركات التنظيمية بارتفاع قيمة المراكز الاستثمارية الممولة بالهامش إلى مستوى قياسي بلغ 1.53 تريليون روبية، بما يعادل نحو 16.3 مليار دولار. يُظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 29% على أساس سنوي، وبما يقارب ضعف مستوياتها المسجلة في نهاية عام 2024، مما يبرز الحاجة الملحة لمراجعة الآليات التنظيمية.

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تركز نحو ثلثي هذه التمويلات في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة، وهي شريحة قد تكون أكثر عرضة لتقلبات الأسعار في ظل محدودية الأسهم المتاحة للتداول الحر في تلك الشركات. يعكس هذا التركيز الجغرافي والاستثماري مخاوف الجهات التنظيمية من أن يؤدي تراكم الديون في هذه القطاعات إلى تفاقم أي هبوط محتمل.

آليات الاقتراحات ومعايير التداول بالهامش

تناقش هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية وضع حدود على عمليات الشراء الجديدة الممولة عبر تسهيلات التداول بالهامش (MTF)، عندما تتجاوز المراكز القائمة على الرافعة المالية مستويات محددة مقارنة بحجم الأسهم المتاحة للتداول الحر في الشركات المدرجة. المعايير والنسب النهائية لا تزال قيد الإعداد من قبل اللجان المختصة داخل الهيئة.

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تتيح تسهيلات التداول بالهامش، التي تقدمها شركات الوساطة، للمستثمرين شراء الأسهم باستخدام أموال مقترضة، مع توفير رافعة مالية تصل إلى أربعة أمثال رأس المال المستثمر. مقابل ذلك، يتحمل المستثمرون أسعار فائدة تتراوح بين 9% و18%، مما يعني أن القدرة على بناء مراكز تفوق القدرة التمويلية الذاتية تأتي مع مخاطر خسائر مضخمة وأعباء تكلفة اقتراض مرتفعة.

حدود الأسهم المتاحة للمخاطرة النظامية

تتضمن المقترحات قيد المناقشة وضع حدود قصوى لحجم الأسهم التي يمكن تمويل شرائها بالهامش، استناداً إلى نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر في كل شركة. يشتمل أحد السيناريوهات المطروحة وقف فتح مراكز جديدة ممولة بالهامش إذا بلغت نسبة الأسهم الممولة بهذه الطريقة ما بين 5% و10% من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول الحر للشركة.

تكشف بيانات البورصة الهندية عن حجم التركز في هذه التعاملات، إذ توجد 36 شركة على الأقل تتجاوز فيها المراكز الممولة عبر تسهيلات التداول بالهامش 10% من الأسهم المتاحة للتداول الحر. كما تتجاوز النسبة 5% في أكثر من 220 سهماً آخر، مما يسلط الضوء على نطاق المشكلة التي تحاول الهيئة معالجتها.

تأثير القرار على الأسواق وشركات الوساطة

انعكست أنباء التوجه التنظيمي على تعاملات السوق الهندية، إذ قلص مؤشر نيفتي 50 مكاسبه عقب نشر التقرير، بعدما كان قد ارتفع في وقت سابق بنسبة وصلت إلى 0.83%. استقر ارتفاع المؤشر عند نحو 0.5%، في حين تراجعت مكاسب أسهم شركات الوساطة، ومن بينها غرو (Groww) وأنجل ون (Angel One).

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يمثل هذا التوجه تحولاً في موقف الهيئة التنظيمية، التي كانت قد اقترحت في وقت سابق من العام توسيع نطاق تسهيلات التداول بالهامش، قبل أن تعلق هذا التوجه وتتجه إلى مناقشة ضوابط أكثر تشدداً. وتستحضر هذه المناقشات تجربة كوريا الجنوبية، التي شهدت تقلبات حادة مرتبطة بالتداولات المعتمدة على الرافعة المالية، مما دفع الجهات التنظيمية هناك إلى تشديد القواعد.

المسار المستقبلي للاستقرار المالي

لا تستهدف الإجراءات تقييد التداول بالهامش بصورة شاملة، بل تحقيق توازن بين الحد من المخاطر النظامية وعدم الإضرار بشركات الوساطة والمستثمرين الذين لديهم بالفعل مراكز كبيرة ممولة بالاقتراض. تُظهر المصادر أن الرقابة التنظيمية لا تشير حالياً إلى وجود ما يدعو للقلق الفوري، لكن تزايد مشاركة المستثمرين الأفراد يستدعي اتخاذ تدابير إضافية.

من المنتظر أن تطرح الهيئة الهندية مجموعة جديدة من المقترحات لاستطلاع آراء الجمهور قبل إقرار القواعد بصورة نهائية. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل احتمالات تحول تراجع محدود في أسعار الأسهم إلى موجة تصفية واسعة، نتيجة تزامن مطالبات تغطية الهامش مع ضغوط البيع في السوق، مما يحمي البنية التحتية للسوق من الصدمات.