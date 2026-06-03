الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى (تي4)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت عن استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب تي4 بعد تقييم الأضرار الناتجة عن الاستهداف الإيراني للمطار والتأكد من جاهزيته لاستقبال الرحلات والمسافرين.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم عن استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب (تي 4). جاء هذا القرار بعد completion تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.

وكان مبنى (تي4) قد تعرض لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من جانب إيران مما أدى إلى أضرار جسيمة في مرافق الم递增 وتسجيل إصابات بشرية. وأضافت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قرار استئناف التشغيل جاء بعد معاينات ميدانية وتقييمات فنية أجرتها الجهات المختصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. ودعت المسافرين إلى التنسيق مباشرة مع الخطوط الجوية الكويتية لمعرفة مواعيد رحلاتهم.

كما أكدت الهيئة أن سلامة المسافرين والعاملين أولوية قصوى وأنها ستواصل التعاون مع جميع الجهات لضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. يذكر أن الهيئة كانت قد علقت الرحلات سابقاً وحولتها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر





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