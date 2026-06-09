الهيئة الاتحادية للضرائب توسع نطاق استرداد ضريبة القيمة المضافة لبناء مساكن المواطنين

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة جديدة لتوسيع نطاق المدفوعات المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، متوقعة توفير 200 مليون درهم لأكثر من 8000 مواطن، وتزامناً مع عام الأسرة.

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق المدفوعات المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة.

تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وتزامناً مع عام الأسرة، مما يعزز نمو الأسرة وتماسكها. وتهدف المبادرة إلى دعم المواطنين في تملك المساكن وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وذلك من خلال إتاحة استرداد الضريبة عن مجموعة إضافية من المدفوعات المتعلقة ببناء المساكن الجديدة. وتتوقع الهيئة أن يسهم هذا التوسع في تحقيق توفير مالي يقدر بنحو 200 مليون درهم من ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 8000 مواطن، بمتوسط يبلغ نحو 25 ألف درهم لكل طلب.

كما أنه من المتوقع أن تحقق المبادرة منافع مالية ملموسة لمواطني الدولة من بناة المساكن الجديدة، حيث تشير التوقعات إلى أن القيمة الإجمالية للطلبات المعتمدة خلال عام 2026 ستتجاوز مليار درهم، مقارنة بنحو 754 مليون درهم في عام 2025. وتشمل المبادرة بنوداً إضافية مؤهلة للاسترداد مثل الملحق الخاص بغرفة الحارس أو السائق أو العاملة المنزلية المساعدة، والصالة الرياضية، وغرفة الألعاب، والتجهيزات الأمنية والذكية وملحقاتها المدمجة ضمن بناء المسكن الجديد، والأبواب الإلكترونية أو الذكية للمسكن وللمكان المخصص للسيارات، وأحواض السباحة أو النوافير أو الأحواض المائية المنزلية للزينة، إضافة إلى أعمال إعادة بناء المسكن بما يشمل تكاليف الهدم وإعادة التشييد، والمساحات الزراعية، وذلك في حال كانت هذه البنود ضمن مكونات المسكن الجديد ومشيدة ضمن ذات قطعة الأرض وتخدم استخدام المسكن الجديد.

وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى تأمين كل سبل الدعم للمواطنين وتقديم أرقى مستويات الخدمات لإسعادهم، وتكثيف الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز الاستقرار والرفاه المجتمعي. وأشار إلى أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ وتطبق على جميع طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة المقدمة للهيئة بدءاً من الأول من يناير 2026، مع مراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة.

كما تم تطوير وتحديث الخدمة الرقمية لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، بإدراج المدفوعات المؤهلة للاسترداد التي تم اعتمادها بموجب المبادرة. وستقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة بالتركيز على توعية المواطنين بالمميزات التي توفرها المبادرة وكيفية الاستفادة منها، من خلال عقد جلسات حوارية مع المواطنين في جميع الإمارات في لقاءات بمجالس الضواحي على مستوى الدولة، للتواصل المباشر في حوارات مجتمعية يتم خلالها استعراض المبادرة الجديدة وخدمات الهيئة المقدمة للمواطنين عموماً والتعريف بها، والتعرف إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم ومقترحاتهم لمزيد من التطوير لتحقيق تطلعاتهم بأفضل المستويات.

تعكس هذه المبادرة التزام الهيئة الاتحادية للضرائب بدعم المواطنين وتعزيز استقرار الأسر، وتأتي ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، خاصة في مجال الإسكان الذي يعد أحد أولويات الدولة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز بناء المساكن الجديدة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من التسهيلات الضريبية المتاحة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويدعم قطاع البناء والتشييد.

كما أن توسيع نطاق المصروفات المؤهلة للاسترداد سيساعد في تقليل التكاليف الإجمالية لبناء المساكن، وبالتالي تعزيز قدرة المواطنين على تملك المنازل وتحقيق الاستقرار الأسري. وبهذه المبادرة، تؤكد الهيئة الاتحادية للضرائب حرصها على مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال تقديم خدمات مبتكرة وفعالة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه المجتمعي. وتستمر الهيئة في تطوير خدماتها الرقمية وتحديثها لتسهيل عملية التقديم على طلبات الاسترداد، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم بكل سهولة ويسر.

كما تدعو الهيئة جميع المواطنين الذين قاموا ببناء مساكن جديدة أو يخططون لذلك إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، والتواصل مع الهيئة للحصول على المزيد من المعلومات حول الشروط والإجراءات اللازمة. وتهيب الهيئة بالمواطنين متابعة موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر المستجدات والتعديلات المتعلقة بالخدمة. إن هذه المبادرة هي جزء من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإماراتية لدعم المواطنين في مختلف المجالات، وتعكس الرؤية الثاقبة للقيادة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.

وتؤكد الهيئة أنها ستواصل العمل على تحسين الخدمات وتوسيع نطاق المزايا المقدمة للمواطنين، تحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021. وبهذه المناسبة، تشيد الهيئة بالتفاعل الإيجابي من المواطنين مع المبادرات السابقة، وتتطلع إلى مزيد من التعاون والشراكة لتحقيق الازدهار والرفاهية للجميع





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