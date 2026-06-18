الهيئة الوطنية للإعلام تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 ضمن "البيت الإماراتي"

تشارك الهيئة الوطنية للإعلام في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 حيث تبرز جهودها في تطوير قطاع النشر والصناعات الإبداعية وتعزيز الحضور الثقافي الإماراتي عالمياً.

تشارك الهيئة الوطنية للإعلام في الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، الذي تحتضنه الصين وتشارك فيه دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف.

تأتي هذه المشاركة ضمن جناح "البيت الإماراتي" الذي تقيمه سفارة الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة، تحت شعار "المجتمع والناس". وتهدف المشاركة إلى تعزيز الحضور الثقافي الإماراتي على المستوى الدولي، وإبراز التطور الذي شهدته الدولة في مجالات النشر وصناعة المحتوى والصناعات الإبداعية. وتستعرض الهيئة في هذا الحدث جهودها في تنظيم قطاع النشر وتطوير البيئة التشريعية الداعمة له، بما في ذلك تنظيم تداول المطبوعات والكتب ودعم حركة النشر والترجمة.

كما تسلط الضوء على النمو المستمر في القطاع بفضل البنية التحتية الثقافية المتقدمة والشراكات الفعالة مع المؤسسات المحلية والدولية، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للمعرفة وصناعة المحتوى. وقال سعادة محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن اختيار الإمارات ضيف شرف لمعرض بكين الدولي للكتاب 2026 يؤكد المكانة المتقدمة التي تحتلها الدولة في المشهد الثقافي الدولي، ويعكس عمق الشراكة المعرفية والحضارية مع الصين.

وأكد حرص الهيئة على أن تكون هذه المشاركة فرصة لإبراز تجربة الإمارات في دعم صناعة النشر وتطوير المحتوى، إلى جانب تقديم تغطية إعلامية تعكس حجم الحراك الثقافي والمعرفي في الدولة. وأضاف أن المشاركة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الثقافة جسر التواصل بين الشعوب وركيزة أساسية لbuilding التفاهم وتعزيز التعاون الدولي.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل من خلال دورها التنظيمي على توفير بيئة داعمة لصناعة النشر والمحتوى، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً كمركز للثقافة والمعرفة وحاضنة للمبدعين والناشرين من مختلف أنحاء العالم. ويشكل معرض بكين الدولي للكتاب منصة مهمة لتعزيز الحضور الإعلامي الإماراتي في آسيا وإبراز إنجازات الدولة في قطاع النشر والصناعات الإ creative.

كما أوضح سعادته أن الهيئة تواصل تطوير السياسات والأنظمة التي تدعم نمو قطاع النشر وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة في صناعة المحتوى، مما يعزز تنافسية القطاع ويرفع من قدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية. ويندرج "البيت الإماراتي" ضمن سلسلة المبادرات الثقافية التي تنفذها سفارة الإمارات في بكين لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الرسالة الحضارية للدولة في الصين.

ويضم الجناح أكثر من 120 مشاركاً يمثلون أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسة ثقافية وأكاديمية، ليقدم صورة متكاملة عن الحراك الثقافي والمعرفي الإماراتي ويعكس تنوع المشهد الثقافي والإبداعي في الدولة





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