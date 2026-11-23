الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي "مَير" تطلق هوية جديدة احتفاءً بمرور 50 عاماً على تأسيسها، مع توسيع نطاق استثماراتها ليشمل سلاسل القيمة الغذائية كاملة لضمان استقرار الإمدادات في الدول العربية.

أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي " مَير" رسمياً عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، في خطوة استراتيجية تعكس تحولاً جوهرياً في مسارات عملها التنموية والاستثمارية. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن الدقيق مع مرور خمسين عاماً على تأسيس الهيئة الأولى عام 1976، مما يجعله محطة فارقة في تاريخ المؤسسة.

يهدف هذا التغيير المؤسسي إلى توسيع نطاق عمل الهيئة بشكل كبير لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها منظومات الغذاء على المستوى العالمي. ويركز هذا التحول بشكل أساسي على تعزيز الدور المحوري للهيئة في دعم وتأمين الأمن الغذائي ضمن الدول العربية، عبر اعتماد استراتيجيات أكثر شمولاً ومرونة.

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التوسع في سلاسل القيمة الغذائية

تشير الهوية الجديدة إلى تغيير جذري في مفهوم الاستثمار الغذائي الذي تتبناه "مَير"، حيث تجاوز التركيز التقليدي المقصور على الإنتاج الزراعي المباشر. الآن، تشمل الاستراتيجية جميع حلقات سلاسل القيمة الغذائية بدقة، بدءاً من مراحل التصنيع الدقيق ومروراً بأنظمة التخزين المتطورة والنقل اللوجستي高效的.

يمتد هذا النطاق الموسع ليشمل أنشطة التوزيع والتجارة الدولية، بهدف نهائي يتمثل في تعزيز توافر الغذاء وضمان استقرار إمداداته بشكل مستمر. كما تسعى هذه الآلية إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق وتقليل العوائق التي قد تواجه المستهلك النهائي، مما يعزز المرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

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رؤية الرئيس عبيد سيف حمد الزعابي

أكد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي "مَير"، أن إطلاق الهوية الجديدة يمثل مجرد جزء من محطة استراتيجية أشمل في مسيرة المؤسسة الطويلة. ويعتبر الزعابي أن هذا التغيير يعكس تطوراً واضحاً في رؤية الهيئة وتوجهاتها المستقبلية نحو توظيف رأس المال بصورة أكثر شمولاً وكفاءة.

شدد الزعابي على أن الهيئة واصلت طوال العقود الخمسة الماضية تطوير دورها في دعم الاستثمار والتنمية عربياً، مستندة إلى قناعة راسخة بأن تحقيق الأمن الغذائي الفعلي يتطلب نهجاً متكاملاً. هذا النهج يتجاوز مجرد زيادة الإنتاج الزراعي ليشمل مختلف حلقات منظومات الغذاء وسلاسل الإمداد المعقدة التي تربط المنتج بالمستهلك.

وأضاف الزعابي أن الهوية الجديدة تجسد بوضوح طموح "مَير" إلى توظيف الاستثمارات بشكل فعّال، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتعبئة الفرص الاستثمارية المتاحة. وأشار إلى أن كل هذه الجهود تهدف بشكل مباشر إلى بناء منظومات غذائية عربية أكثر كفاءة واستدامة، وقادرة على تحقيق قيمة اقتصادية ملموسة وأثر تنموي حقيقي للدول الأعضاء.

آفاق التعاون والمشاركة الخاصة

تستهدف المرحلة الجديدة من عمل الهيئة ترسيخ مكانتها كمؤسسة مالية واستثمارية وتنموية عربية متعددة الأطراف على الساحة الإقليمية والدولية. يتم ذلك من خلال تطوير محفظتها الاستثمارية بشكل مستمر، وتوسيع حضورها العملياتي في مختلف القطاعات المرتبطة بمنظومات الغذاء بشكل مباشر.

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تعتمد "مَير" بشكل كبير على تعزيز التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية والتنموية الأخرى، بالإضافة إلى شراكة فعالة مع القطاع الخاص. يركز هذا التعاون على تعبئة رؤوس الأموال وتوجيهها بحكمة نحو الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية والأثر التنموي الواسع.

في هذا الإطار، تواصل الهيئة تحفيز الاستثمارات في القطاعات الغذائية والزراعية ذات الأولوية الاستراتيجية للدول العربية. كما تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية في تطوير منظومات الغذاء، مما يفتح المجال أمام مشروعات جديدة واعدة تسهم في رفع القيمة المضافة للاقتصادات الوطنية.

يعكس التحول من مسمى الاستثمار والإنماء الزراعي إلى الاستثمار والأمن الغذائي اتساعاً واضحاً في مفهوم الأمن الغذائي الذي تتبناه استراتيجية الهيئة. أصبح الاستثمار الآن موجهاً نحو منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة، مما يدعم التكامل الاقتصادي العربي وبناء سلاسل إمداد غذائية أكثر استقراراً.