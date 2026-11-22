وقعت الهيئة الاتحادية للضرائب والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال وفق أحدث المعايير.

أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب و القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى ترسيخ آليات الشراكة المؤسسية بين الطرفين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتعزيز التكامل الحكومي. يأتي هذا التوقيع تجسيداً للتوجهات الاستراتيجية للدولة التي تسعى لفهم المخاطر المالية والتعامل الاستباقي معها بكفاءة عالية، بما يضمن المحافظة على التنافسية في بيئة ممارسة الأعمال.

أطراف الشراكة وآليات التعاون

يهدف هذا التعاون المؤسسي إلى تطوير آليات تبادل المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مؤكدين أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق بيئة ضريبية شفافة ومشبعة بالامتثال. تسعى المذكرة إلى تعزيز القدرات المؤسسية لكلا الجانبين من خلال اعتماد أحدث الآليات التقنية للإحكام على الأسواق ومنع التداول غير المشروع.

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يعتمد هذا الإطار التعاوني على تبادل الخبرات والمعلومات التقنية لتعزيز الرقابة الميدانية، مما يسهل عملية رصد المخالفات الضريبية بسرعة ودقة. تعمل الشراكة على ربط الموارد البشرية والتقنية للطرفين لمعالجة الثغرات في النظام الضريبي وتطبيق المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية المعقدة.

المسؤوليات والرؤى القيادية

وصف عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، هذه الخطوة بأنها تعزز أطر التعاون المشترك بما يتوافق مع خطط الهيئة للحفاظ على بيئة ضريبية مشجعة على الامتثال وفق معايير الحوكمة العالية. أكد الملا أن الهيئة تحرص على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية إدراكاً لدورها الأساسي في المساهمة بحفظ تميز المنظومة الضريبية الوطنية.

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أوضح الملا أن التوقعات تشير إلى تأثيرات إيجابية ملموسة على القطاع الضريبي من خلال فتح آفاق جديدة لتكثيف الرقابة على الأسواق باستخدام آليات متطورة. هدف الجانب المالي هو مكافحة التهرب الضريبي ومنع بيع أو تخزين منتجات مخالفة للتشريعات، بالإضافة إلى رفع الوعي الضريبي لدى المستهلكين وقطاع الأعمال.

من جهته، أشار اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، إلى أن التوقيع يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توسيع مجالات التعاون لخدمة المصلحة العامة. بين الشامسي أن شرطة دبي تفتح دائماً آفاقاً جديدة للتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، معتبراً الشراكات ركيزة أساسية لتطوير العمل الشرطي وتعزيز جودة الخدمات المجتمعية.

الأهداف المباشرة والتطبيقات العملية

يهدف الاتفاق التشغيلي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجانبين واعتماد أحدث الوسائل التقنية لمكافحة جرائم التهرب الضريبي وغسل الأموال بفعالية أكبر. يتضمن الخطة أيضاً توثيق التعاون في مجال التفتيش المشترك، مما يضمن حماية السوق من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

تسعى المذكرة إلى الارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين من خلال تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في مجالات التدريب والدعم الفني والتقني المستمر. يتضمن ذلك مواصلة تنفيذ حملات توعوية وحملات ميدانية مشتركة لفرض الامتثال للقوانين الضريبية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

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تشمل الخطة الاستراتيجية أيضاً عقد ورش تثقيفية وتوعوية لموظفي الجانبين للتعريف بحقوق وواجبات المعنيين بالنظام الضريبي، والوقوف على أي معوقات قد تواجههم لمعالجتها فورياً. يستهدف هذا الجانب التوعوي تعريف قطاعات الأعمال والمستهلكين بالأنماط الإجرامية المرتبطة بالغسل والتهرب، مما يعزز الوعي المجتمعي العام.