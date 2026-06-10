الهاشمي تؤكد صمود الإمارات أمام الاعتداءات الإيرانية وتعزيز الشراكة مع السويد

في زيارة رسمية إلى السويد، شددت وزيرة الدولة ريم الهاشمي على ثبات دولة الإمارات أمام الهجمات الإيرانية، وأكّدت على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني بين الإمارات والسويد في ظل الأوضاع الإقليمية المتقلبة.

أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، خلال زيارتها الرسمية إلى مملكة السويد ، أن دولة الإمارات تبقى صامدة ومتينة أمام الاعتداءات الإيرانية الخبيثة. وجاء اللقاء برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث التقى الريِس السويد ي بنجامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية.

خلال الحوار، أظهر الوزيران رغبة حقيقية في توطيد الشراكة المتنامية بين الإمارات والسويد، مؤكداً أن هناك توافقاً واضحاً على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتوسيع نطاق العمل الإنساني وتعزيز التعاون متعدد الأطراف. شن دوسا إدانة صريحة للعدوان الإيراني على الإمارات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وضمان أمان الملاحة في الممرات المائية الدولية، إلى جانب احترام القواعد{} الدولية.

وفي المقابل، أعادت ريم الهاشمي تسليط الضوء على صلابة وديناميكية دولة الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات، مشيرة إلى أن الدعم السويدي يعكس عمق الثقة المتبادلة والصداقة المتجذِّرة بين البلدين. واستخدمت اللقاءات لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في أوكرانيا، خاصة بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخيرة إلى أبوظبي، مما أكسب الجهود الإماراتية الداعمة للسلام والدبلوماسية زخماً جديداً.

وفي سياق ذلك، سلطت ريم الهاشمي الضوء على نجاح الوساطة الإماراتية التي أدت إلى تبادل 185 أسيراً من كل جانب بين روسيا وأوكرانيا، ليصبح إجمالي الأسرى الذين تم تبادلهم منذ بداية الصراع 7,471 أسيراً. كما ناقش الطرفان الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة، بالإضافة إلى التطورات في سوريا والسودان، مؤكدين على ضرورة الوصول إلى حلول سياسية مستدامة والاستمرار في دعم الجهود الإنسانية لمواجهة تلك التحديات.

من الناحية الاقتصادية، تمحور الحديث حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين الإمارات والسويد، مع إشارة إلى آفاق دفع مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي إلى الأمام. رحّبت السويد بالجهود المبذولة لتوسيع التعاون الاقتصادي وفتح أبواب جديدة للمستثمرين في كلا البلدين. وأكدت ريم الهاشمي أن تعزيز هذا التعاون سيقوي أواصر الشراكة، يدعم الازدهار المشترك، يعزز سلاسل الإمداد، يحفز الابتكار، ويخلق فرص عمل مستدامة تفيد المجتمعات والاقتصادات عبر الأجيال.

إن هذا الالتزام المتبادل يشكل ركيزة أساسية لاستمرار النمو الاقتصادي وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وأوروبا، بما يضمن منافع طويلة الأمد لجميع الأطراف





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