أكد وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن العلاقات بين الإمارات وسلطنة عُمان قائمة على الأخوة ووحدة المصير، متمنياً للسلطنة دوام التقدم والاستقرار.

أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري ، وزير دولة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء ، أن العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة و سلطنة عُمان تستند إلى أسس متينة من الإرث التاريخي العريق، الذي يجسّد وحدة المصير والأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين.

وأشار معاليه إلى أن هذه الروابط العميقة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل أواصر المحبة والتقدير المتبادل، بالإضافة إلى الروابط الاجتماعية والثقافية التي تربط بين المواطنين في البلدين، مما يعكس تماسكاً مجتمعياً فريداً من نوعه. وأكد الوزير أن القيادتَين الحكيمتين في البلدين أرستا نهجاً متكاملاً يهدف إلى توطيد أركان التفاهم والتنسيق المستمر، انطلاقاً من رؤية استراتيجية مشتركة لمستقبل الدولتين والمصالح المتبادلة التي تجمعها.

تطور العلاقات الإماراتية العمانية

وفي هذا السياق، بيّن معاليه أن حكمة القيادة في كل من الإمارات وسلطنة عُمان أسهمت بشكل كبير في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وسعّدت آفاق التعاون المشترك ليشمل مجالات متعددة، بما يعكس عمق التفاهم واستمرارية الحرص المشترك على تعزيز مسيرة الشراكة الاستراتيجية التي تخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف معالي سعيد الهاجري أن ما تشهده العلاقات الإماراتية العُمانية من تطور متواصل وملموس في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية يعكس مستوىً متقدماً من التفاهم الاستراتيجي والإرادة المشتركة التي تجمع قيادتي البلدين.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر والدقيق في القضايا الإقليمية والدولية يؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات وسلطنة عُمان في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي. وأكد أن هذا التطور النوعي يتماشى مع توجّه استراتيجي نحو توسيع مجالات الشراكة النوعية، بما يعزز المصالح المتبادلة ويرسخ مكانة البلدين كركائز أساسية للدعم والازدهار في المنطقة.

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ولفت إلى أن هذه العلاقات المتينة تساهم بشكل فعّال في دعم السلام والاستقرار، مما يعزز فرص التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي للمنطقة بأكملها، ويثبت أن التعاون الوثيق بين البلدين هو نموذج يُحتذى به في العمل العربي المشترك. وفي ختام تصريحه بمناسبة احتفالات سلطنة عُمان بعيدها الوطني المجيد، هنأ معاليه السلطنة الشقيقة قيادةً وشعباً بهذه المناسبة الوطنية الغالية، معرباً عن تمنياته العميقة بدوام التقدم والرفعة لسلطنة عُمان، ومواصلة مسيرة تنموية مستدامة تثري حاضر ومستقبل البلدين.

توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار regional

وشدّد معاليه على أهمية توحيد الجهود لتعزيز أواصر الأخوة التي تجمع بين الإمارات وسلطنة عُمان، متمنياً أن يديم الله على بلدينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتي البلدين في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم شعبيهما وتبرز الدور الإنساني والتنموي المحوري لكل من دولة الإمارات وسلطنة عُمان في المنطقة والعالم. وقد أعرب معالي الوزير عن ثقته الكاملة بأن العلاقات الثنائية ستواصل مسيرتها نحو آفاق أوسع من التعاون والنجاح، بما يحقق الطموحات المشتركة ويعزز من مكانة البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.