النيابة العامة الأردنية تنهي تحقيقات هجوم كنيسة الكرك وتحيل القضية للمحاكمة

أعلنت النيابة العامة الأردنية انتهاء تحقيقاتها في هجوم كنيسة القديس جورجس في الكرك الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وتحويل الملف لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة.

أعلن العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ ، النائب العام ل محكمة أمن الدولة الأردنية، عن انتهاء التحقيقات الجنائية في هجوم كنيسة القديس جورجس الذي وقع في بلدة حمود التابعة ل محافظة الكرك. وتم إحالة ملف القضية بشكل رسمي إلى محكمة أمن الدولة المختصة لبدء إجراءات المحاكمة وفقاً للأصول القانونية المعتمدة في المملكة.

يأتي هذا الإعلان بعد مرور عدة أسابيع على الحادثة المؤلمة التي وقعت في 23 أكتوبر الماضي، حيث استهدف المسلحون الكنيسة في عملية دموية. وقد تضمنت التحقيقات النهائية جمعاً شاملاً للبيّنات واستجواباً مكثفاً للمشتبه بهم الذين ارتبطوا بالهجوم والإعداد له.

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تفاصيل التهم الجنائية والسوابق القانونية

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين سبعة تهم جنائية جسيمة وفقاً لأحكام قانون منع الإرهاب الأردني، وتشمل هذه التهم ارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك ومكررة تسع مرات. كما اشتملت التهم على القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك ومكررة مرتين.

بالإضافة إلى ذلك، شملت القائمة تهمة حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، إلى جانب تهمة المؤامرة لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة. وتضمنت التهم أيضاً الترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر المباشر.

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النتائج الإنسانية والخطوات الإجرائية القادمة

أسفر الهجوم المسلح على الكنيسة عن وفاة 9 أشخاص، بعد أن توفي أحد المصابين متأثراً بجراحه الخطيرة، في حين أصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة بين البسيطة والمفتقرة. وقد أشارت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى أن النيابة العامة أنهت جميع الإجراءات التحقيقية التي شملت الاستماع إلى أقوال شهود النيابة العامة.

وتضمنت المرحلة النهائية من التحقيق تنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في الهجوم، مما يضع الأساس القانوني لمحاكمة عادلة. وتنتقل الآن ملف القضية إلى مرحلة المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة المختصة، حيث سيتم النظر في الأدلة والتهمة الموجهة لجميع المتهمين.