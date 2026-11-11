النيكاي يسجل ارتفاعاً طفيفاً بدعم من قطاع التكنولوجيا رغم تقلبات إنفيديا

صعد المؤشر نيكاي الياباني 0.33 بالمئة مدعوماً بأسهم شركات الرقائق، بينما تراجعت أسهم مرتبطة بإنفيديا إثر تقارير عن اجتماع مجلس الإدارة.

سجل المؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً طفيفاً خلال جلسة يوم الخميس، حيث تمسك المؤشر بوضعه الإيجابي مدعوماً بتداولات قوية في أسهم شركات التكنولوجيا، على الرغم من الضبابية التي تحيط بالمستقبل القريب للشركة الأمريكية العملاقة إنفيديا. وقد استوعب السوق التقلبات الحادة في أسهم الشركات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإنتاج الرقائق، مما ساهم في استقرار الاتجاه العام للأسواق المحلية.

بيانات المؤشرات والأسواق

ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.33 بالمئة، ليغلق عند مستوى 61448.21 نقطة بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، بينما تقدم المؤشر الأوسع نطاقاً توبكس بنسبة 0.59 بالمئة ليسجل 3952.62 نقطة. جاءت هذه الزيادة طفيفة لكنها مهمة في سياق يحاول فيه المستثمرون تحديد اتجاهات القطاع التكنولوجي في ظل عدم اليقين بشأن أداء الشركة المصنعة للرقائق.

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تحليل حركة الأسهم والتقلبات

في المقابل، عانت أسهم بعض الشركات المرتبطة بإنفيديا من تراجعات حادة، حيث انخفض سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 2.89 بالمئة، وهوى سهم شركة إيبيدن المصنعة لمكونات الإلكترونيات بنسبة 6.11 بالمئة. يعكس هذا التراجع حذر المستثمرين من التداعيات المحتملة لأخبار الشركة الأمريكية على سلاسل التوريد العالمية.

موقف المحللين والرؤية الاقتصادية

عقّد دايسوكي هاشيزومي، كبير المحللين لدى شركة دايوا سيكيوريتيز، المشهد قائلاً إن مستقبل إنفيديا غير واضح حالياً، وهو السبب الرئيسي وراء تراجع أسهم الشركات التي تربطها بها علاقات وثيقة. ومع ذلك، أشار إلى أن الأسهم الأخرى المرتبطة بصناعة الرقائق ارتفعت، متتبعة نظيراتها في وول ستريت، مع توقعات باستفادة الشركات المنافسة لإنفيديا من حالة الضبابية المحيطة بها.

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تأثير الأخبار الداخلية على السوق

أظهرت التحركات المتباينة في سوق الأسهم اليابانية قوة الصمود، حيث صعد سهم شركة طوكيو elektron المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق بنسبة 2.57 بالمئة، وارتفع سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة بنسبة 2.4 بالمئة. هذه الحركات الإيجابية عززت المعنويات بشكل عام، متجاوزة الأثر السلبي لأسهم الشركات المرتبطة مباشرة بإنفيديا.

تطورات رئاسة إنفيديا المستجدة

أكد مصدر مطلع لرويترز أن مجلس إدارة إنفيديا يجتمع لاتخاذ قرار مصيري بشأن إقالة الرئيس التنفيذي جنسن هوانج، وسط تقارير إعلامية تشير إلى تورطه في علاقتين خارج إطار الزواج. هذه التطورات الجارية تشكل خلفية مهمة لتقلب أسعار الأسهم وتؤثر على توقعات السوق على المدى القصير والمتوسط.