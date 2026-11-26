النيابة العامة تضبط المتهم المتسبب في تصادم ناقلة مواد بترولية مع سيارته على الطريق الدائري بالورق، حيث أقر بالسرعة المفرطة والتصادم الذي أدى للحريق.

أعلنت النيابة العامة المصرية عن ضبط المتهم المسؤول الرئيسي عن حادث تصادم خطير وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق ب محافظة الجيزة ، والذي أدى إلى اندلاع حريق هائل جراء تصادم سيارته مع ناقلة مواد بترولية. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهد المكثف الذي تقوم به جهات التحقيق لكشف جميع الملابسات الدقيقة للحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة متناهية لكل من تسبب في الواقعة.

تفاصيل الضبط والتحقيقات الميدانية

وجاءت عملية الضبط الحاسمة عقب انتهاء النيابة العامة من الاستماع إلى أقوال الشهود المارة بالموقع، وإجراء معاينات دقيقة لمكان الحادث، وفحص الأدلة الفنية المتوفرة التي تثبت سير التحقيقات في مسارها الصحيح. وقد أسفرت عمليات الاستجواب المباشر للمتهم ومواجهته بنتائج التحقيقات والمعاينات الفنية عن اعترافه الصريح بارتكاب الواقعة أثناء قيادته لسيارته الخاصة في ذلك الوقت.

Also read أمازون الإمارات: 39% من المستهلكين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي للشراء هذا الموسم

وأكد المتهم أنه كان يقود سيارته فوق الطريق الدائري، في الاتجاه القادم من منطقة المرج متجهاً نحو منطقة الهرم، وبسرعة عالية بلغت مئة وعشرين كيلومتراً في الساعة، وفقاً لما ورد في تصريحات النيابة. وقد كان المتهم مصحوباً بوالده داخل المركبة أثناء لحظة وقوع الحادث المأساوي، مما يضيف بُعداً آخر للتفاصيل التي تحاول النيابة استقصاءها لفهم ظروف السائق ورفيق دربه.

آلية وقوع الحادث والمسببات التقنية

وشرح المتهم للنيابة كيف أن تنقله بين الحارات المرورية ومحاولته المتكررة تجاوز عدد من المركبات أدت إلى اصطدام الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة ناقلة المواد البترولية. هذا التصادم الأولي تسبب في اختلال عجلة القيادة وفقدان السيطرة التامة على المركبة، مما أدى إلى انحرافها العنيف نحو أقصى يمين الطريق وتوجيهها نحو الناقلة الكبيرة.

Advertisement

وأضاف أن أحد إطارات الناقلة انفجر عقب التصادم الأول، وهو ما أفقد قائد الناقلة السيطرة الكاملة على مركبته الثقيلة، فاصطدمت بالحاجز الخرساني الفاصل وانقلبت على جانبها. هذا الانقلاب والتمزق في هيكل الناقلة تسببا في تسرب كميات كبيرة من البنزين، والذي اشتعلت فيه النيران فوراً، مما أدى إلى الحريق المرعب الذي شهده المارة.

استمرار التحديد للمسؤولية والخطوات القادمة

وتؤكد النيابة العامة على استمرار استجواب المتهم بشكل مكثف للوقوف على كافة التفاصيل الدقيقة للحادث، وتقييم مدى مسؤوليته الجنائية الكاملة عن ما ترتب على أفعاله من أضرار ومخاطر جسيمة. كما تواصل الجهات المختصة فحص التلفيات الشديدة التي لحقت بالسيارتين ونحو الحواجز، وحصر الخسائر المادية والبيئية الناجمة عن هذا الحادث المروري المروع بدقة.

كما تواصل النيابة العامة تنفيذ قراراتها الإدارية والقضائية بشأن استكمال التحقيقات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور استكمال جميع الأدلة، تمهيداً لكشف جميع الملابسات المتبقية وتحديد المسؤوليات المترتبة قانونياً على كل طرف في هذه القضية.