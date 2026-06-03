النفط يتجاوز 97 دولاراً مع اشتباكات الخليج وتوقف محادثات واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الأربعاء بسبب اندلاع اشتباكات بين البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني في الخليج، وفشل المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السابع على التوالي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء متجاوزة حاجز 97 دولاراً للبرميل، مدفوعة بتصاعد حدة التوتر العسكري في منطقة الخليج العربي، حيث اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني.

هذا التصعيد يأتي في وقت تشهد فيه المحادثات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران جموداً تاماً، دون إحراز أي تقدم يذكر نحو حل الأزمة القائمة. وقد سجل خام برنت ارتفاعاً قدره 1.05 دولار، أي ما يعادل 1.09 في المئة، ليصل إلى 97.05 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.01 دولار، أو 1.08 في المئة، ليبلغ 94.77 دولار للبرميل.

تترقب الأسواق العالمية أخباراً متزايدة عن احتمالية نشوب حرب شاملة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تدرس طهران عرضاً مقترحاً من واشنطن لوقف الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن طهران لم تتواصل مع واشنطن منذ عدة أيام، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها استمرار المفاوضات.

في هذا السياق، أشار دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك إيه إن زد، إلى أن أي محاولات لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي تواجه عقبات كبيرة، وذلك بسبب قيام إيران بزرع ألغام بحرية في أجزاء واسعة من هذا الممر المائي الحيوي. وأضاف هاينز أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في أعداد السفن التي حاولت عبور المضيق، لكن الأعداد الإجمالية لا تزال أقل بكثير من مستوياتها قبل اندلاع الصراع.

على صعيد المعروض النفطي، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي، حيث تراجعت بمقدار 6.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو أيار. هذه الانخفاضات المتتالية في المخزونات تزيد من مخاوف نقص الإمدادات في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار تعطل الإنتاج في بعض المناطق المنتجة. في المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 3.5 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 214 ألف برميل عن الأسبوع السابق.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ في النمو، مما يزيد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة. تثير التطورات الأخيرة في منطقة الخليج قلقاً كبيراً لدى المستثمرين وصناع القرار على حد سواء، حيث تبقى احتمالية تعطل إمدادات النفط من هذه المنطقة الحيوية قائمة. كما أن غياب الحلول الدبلوماسية بين واشنطن وطهران يزيد من تعقيد المشهد، ويدفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة قد تؤثر سلباً على الاقتصاديات المستهلكة.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار النفط قد تواصل الارتفاع في الأيام المقبلة، إذا ما استمرت الاشتباكات وتفاقمت الأزمة، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسواق المالية العالمية





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