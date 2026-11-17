تسريب تقرير يكشف تهريب نفط من جرف الصخر بقيمة ملياري دولار سنوياً منذ 2021، مع تزايد التوتر السياسي والأمني في بابل وإحالة مسؤولين للقضاء.

كشفت مصادر رسمية عراقية عن أبعاد كارثية لعمليات تهريب النفط من منطقة جرف الصخر في محافظة بابل ، مقدّرة القيمة السنوية للنفط المسروق بحوالي ملياري دولار. يأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً أمنياً وسياسياً مكثفاً، حيث عززت القوات العراقية انتشارها حول البلدة وتزامن ذلك مع جهود دبلوماسية إيرانية عالية المستوى لمنع اقتحام المنطقة قبل انتهاء المهلة المحددة.

تسريب تقرير مفصل حول عمليات السرقة

أفادت مصادر عراقية مسؤولة بأن قيمة النفط المهرب من جرف الصخر تجاوزت حاجز الملياري دولار سنوياً، مشيرة إلى أن عمليات السرقة هذه ليست حديثة العهد. وأوضحت مصادر أخرى أن تقريراً مكوناً من 19 صفحة قد تم تسريبه، يؤكد أن عمليات نهب النفط بدأت فعلياً في عام 2021 ولا تزال مستمرة حتى الآن. وأشار التقرير إلى أن آلية السرقة تتم عبر ثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط الاتحادية، تمر عبر نواحي جرف الصخر، مما يتيح سحب كميات كبيرة من الخام سراً.

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تحقيقات قضائية وعزل مسؤولين أمنيين

في خطوة عاجلة لمحاكمة المتورطين، توجهت اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط، اليوم الثلاثاء، برفقة اللجنة الحكومية إلى منطقة جرف النصر في محافظة بابل. هدفت الزيارة إلى إجراء كشف ميداني دقيق، وتحديد مواقع التجاوزات على خطوط الأنابيب، والوقوف على جميع ملابسات القضية المعقدة. جاءت هذه الخطوة الميدانية مباشرة عقب اجتماع أمني طارئ عقد في السبت الماضي، ترأسه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في عمليات التهريب.

إجراءات صارمة بحق مسؤولي بابل

بعد استعراض النتائج، وجّه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بتطبيق إجراءات قانونية صارمة تشمل إحالة جميع المتهمين إلى القضاء. بالإضافة إلى ذلك، قرر الزيدي إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين بارزين في محافظة بابل من مناصبهم فوراً. شمل قرار العزل قائد الشرطة وقادة ومديري أجهزة أمنية واستخبارية مختلفة، بالإضافة إلى آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، في محاولة لقطع أي علاقات متورطة مع مافيات تهريب النفط.

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دور إسماعيل قآني والضغط الإيراني

فيما يتعلق بالجانب الأمني والميداني، وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد إيراني رفيع المستوى. تهدف هذه الزيارة إلى احتواء التوتر الراهن بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، وسط تحركات سياسية يقودها زعماء في الإطار التنسيقي نحو تسوية سلمية. كشف مسؤولون أن هناك توافقاً أولياً على مقترح ينص على دخول قوات مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية إلى ناحية جرف الصخر لفرض هيبة الدولة، مقابل انسحاب آمن لكتائب حزب الله من البلدة.

الانسحاب قبل الخميس القادم

رغم عدم تحديد موعد دقيق وخروج الكتائب من جرف الصخر، أكدت المصادر أن العملية لن تتجاوز مهلة يوم الخميس المقبل. هذا التوقيت يتزامن مع تعزيز الانتشار الأمني العراقي حول المنطقة وتحذيرات متبادلة، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى تجنب أي اقتحام عسكري مباشر للبلدة. يأتي هذا التحرك في سياق محاولة لإيجاد حل سياسي يحافظ على الاستقرار في محافظة بابل ويجبر مافيات التهريب على التوقف، بينما تتواصل التحقيقات القضائية حول الأبعاد المالية والإدارية للقضية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنوياً.