النصر يتعافى من التعثر ويفوز على يونايتد برباعية حاسمة في الدوري

يواصل النصر تفوقه في الدوري بعد تسجيله هدفين متأخرين لفريقه ليفوز 4-1 على يونايتد في مباراة مثيرة تجمع الفريقين على استاد آل مكتوم

أثبت فريق النصر الرياضي قدرته على التراجع عن الهزيمة وتحقيق فوز كاسح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام منافسه يونايتد، في مباراة مثيرة جرت على أرضية استاد آل مكتوم، ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين. هذا الفوز الحاسم ساهم في رفع رصيد الفريق الأبيض إلى أحد عشر نقطة في صدارة الترتيب، بينما بقي رصيد يونايتد ثابتاً عند سبع نقاط فقط، مما يعزز من فرص النصر في استكمال مسيرته الناجحة.

مجدف يونايتد مبكراً عبر محمود داوود

فاجأ يونايتد فريق النصر بأهدافه في بداية الشوط الأول، حيث افتتح الفريق الضيف التسجيل في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، مستغلاً تمريرة دقيقة من لاعب الوسط ويلي سيميدو. أطلق محمود داوود تسديدة قوية ونجاحه في توجيه الكرة نحو المرمى، مما أربك حارس مرمى النصر وحسم الشباك لصالح فريق يونايتد، منحهم الأفضلية والمبادرة في ساعات المباراة الأولى.

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بعد هذا الهدف المبكر، كثف النصر من هجماته محاولاً استعادة توازنه وإدراك التعادل، إلا أن الحظوظ لم تتح له بالشكل الكافي في تلك اللحظات. حاول رامون ميريز تصحيح المسار في الدقيقة التاسعة عشرة بتسديدة رأسية قوية، لكن العارضة الحديدية للباب استقبلت الكرة، مانعة إياها من اختراق الشبكة، وهو ما ترك أثراً كبيراً لدى لاعبي النصر.

ثلاثية أرديلا تعكس مجريات المباراة

مع انطلاق الشوط الثاني، تغيرت مسارات اللعبة تماماً لصالح النصر، الذي لم ينتظر طويلاً للرد على الهدف الأول. سجل أدريان هروستيج هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والثلاثين، مستغلاً الفرص المتاحة، مما أعطى الفريق دفعة نفسية هائلة قبل نهاية الشوط الأول، وجعل المباراة مفتوحة للفوز من أي الفريقين.

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لكن النصر لم يكتفِ بالتعادل، بل فرض إيقاعه الهجومي بقوة في الشوط الثاني. نجح كيفين أرديلا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والأربعين، متجاوزاً دفاعات يونايتد. وبعد مرور سبع دقائق فقط، في الدقيقة الرابعة والخمسين، عاد أرديلا ليضيف الهدف الثالث، راسماً النتيجة لصالح النصر بثلاث أهداف نظيفة، مما أراح لاعبيه وقلب الطاولة بالكامل.

الميريز يختم الفوز ويثبت تفوق النصر

في الدقائق الأخيرة من المباراة، استمرت السيطرة النصرية، ليسجل رامون ميريز الهدف الرابع والأخير في الوقت بدل الضائع، تحديداً في الدقيقة التسعين ومنتصف الدقيقة الخامسة. هذا الهدف الأخير حسم نتيجة المواجهة بشكل قاطع، مكرساً تفوق النصر الرياضي والتقني على منافسه يونايتد في استاد آل مكتوم.

بهذا الفوز المستحق، أضاف النصر ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده، مما يعززه في صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين. وفي المقابل، تجمد رصيد يونايتد عند سبع نقاط، مما يجعله بحاجة إلى مزيد من الجهد في مبارياته القادمة لتعويض الفاقد وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل القريب.