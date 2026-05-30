النصر يتوج بكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة للمرة السابعة

فوز النصر على شباب الأهلي 89-86 في نهائي مثير بنهائي كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة

في مباراة نهائي ة مثيرة جمعت بين فريق النصر ونظيره شباب الأهلي على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في الممزر، توج فريق النصر بطلاً لمسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة ل كرة السلة للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 89-86 في اللقاء الذي أقيم يوم السبت.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث فرض النصر أفضليته في النصف الأول متفوقاً في الربع الأول 31-25، ثم عزز تقدمه في الربع الثاني 27-17 لينهي الشوط الأول متقدماً بفارق 16 نقطة 58-42. وفي الشوط الثاني، واصل النصر سيطرته الهجومية والدفاعية، منهياً الحصة الثالثة متقدماً 71-61. لكن فريق شباب الأهلي، المعروف بـ الفرسان، لم يستسلم ونجح في تقليص الفارق إلى نقطتين 86-84، ثم تعادل الفريقان 86-86 في وقت حاسم.

وفي اللحظات الأخيرة، أطلق اللاعب مامادو رمية ثلاثية رائعة ليعيد التقدم للنصر 89-86 قبل 11 ثانية من نهاية المباراة، ليحسم اللقب لصالح العميد. حضر المباراة عبد اللطيف الفردان رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، الذي قام بتتويج البطل والوصيف، بحضور عبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة. ويعتبر هذا الفوز إنجازاً كبيراً لفريق النصر الذي أثبت جدارته على الساحة المحلية، حيث أظهر اللاعبون أداءً قوياً وتكاتفاً جماعياً ساهم في تحقيق هذا اللقب الغالي.

من ناحية أخرى، قدم فريق شباب الأهلي أداءً مشرفاً واستطاع العودة في النتيجة بعد تأخره الكبير، مما يدل على الروح القتالية العالية لدى اللاعبين. وبهذا الفوز، يضيف النصر لقباً جديداً إلى خزائنه، معززاً مكانته كأحد أندية كرة السلة الرائدة في الإمارات. كما أن المباراة النهائية حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث امتلأت المدرجات بالجماهير التي دعمت فريقها بحماس طوال المباراة، مما أضفى أجواءً رائعة على اللقاء.

وتعد بطولة كأس نائب رئيس الدولة من أبرز البطولات المحلية في كرة السلة، وتحظى باهتمام كبير من الأندية والجماهير على حد سواء. وبهذا الإنجاز، يعزز النصر تاريخه في البطولة، حيث سبق له الفوز بها ست مرات سابقة، ليرفع رصيده إلى سبعة ألقاب. كما أن هذه المباراة ستظل محفورة في ذاكرة عشاق السلة الإماراتية، نظراً للإثارة والندية التي شهدتها حتى الثواني الأخيرة.

وفي تصريحات بعد المباراة، عبر مسؤولو النصر عن فخرهم بالفريق، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني طوال الموسم. من جهته، أثنى مسؤولو شباب الأهلي على أداء فريقهم، مؤكدين أن الفارق كان ضئيلاً وأنهم سيعملون على تعزيز نقاط القوة للمنافسة في البطولات القادمة. تجدر الإشارة إلى أن المباراة شهدت تألق عدد من اللاعبين في كلا الفريقين، حيث برز مامادو صاحب الرمية الثلاثية الحاسمة، بالإضافة إلى لاعبي الفريقين الذين قدموا مستويات فنية عالية.

كما أن الأجواء التنظيمية كانت ممتازة، حيث قام الاتحاد بتوفير كافة التجهيزات اللازمة لإنجاح المباراة النهائية. وفي ختام المباراة، تم تكريم الفريقين والجهازين الفني والتحكيمي، وسط أجواء احتفالية جميلة. ويعكس هذا النجاح التطور الكبير الذي تشهده رياضة كرة السلة في الإمارات، بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة والاتحاد العام للعبة. ويأمل عشاق السلة أن تشهد المواسم المقبلة مزيداً من الإثارة والندية في البطولات المحلية، وأن تستمر الأندية في تقديم مستويات متميزة تنافس على الألقاب.

بهذا الفوز، يثبت النصر أنه فريق كبير يمتلك شخصية البطل القادر على حسم المباريات الصعبة. كما أن شباب الأهلي أظهر أنه فريق لا يُستهان به، وسيعود أقوى في المستقبل. وبذلك، تختتم بطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة لهذا الموسم بنجاح كبير، تاركةً ذكريات جميلة لعشاق اللعبة





