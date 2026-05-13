النائب العام يرد على تهديدات الحرس الثوري الإيراني في جزيرة بوبيان الكويتية

تم خلال اتصال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، بحث تطورات الحادث الإرهابي في جزيرة بوبيان، حيث أكد تضامن دولة الامارات الكامل مع الكويت الشقيقة، وتأييدها للإجراءات الأمنية للتصدي لهذه الأعمال العدائية.

المصدر: أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

وتم خلال الاتصال، بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب سموه ووزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، مشدداً على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

وأشاد سموه بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي الآثم، مؤكداً دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مكتسباتها الوطنية. كما بحث سموه والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات، وإرساء الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حرس الثوري الإيراني جزر القمر مهارة الأجهزة الأمنية الكويتية التعاون الإقليمي والدولي إرهاب الحرس الثوري

United States Latest News, United States Headlines