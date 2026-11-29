تقرير جديد يكشف أن الاقتصاد الإماراتي ينتج قيمة عام 1971 في أقل من 12 ساعة بحلول 2026، مع توقع نمو حقيقي بنسبة 7.3% في 2027.

تُظهر المقارنة التاريخية بين حجم الاقتصاد الإماراتي عند تأسيس الاتحاد في ديسمبر 1971 والتقديرات الاقتصادية الحديثة تحولاً استثنائياً في حجم النشاط الاقتصادي الوطني. ففي ذلك العام، احتاج الاقتصاد إلى 365 يوماً كاملاً لإنتاج قيمة تقارب 940 مليون دولار، أي ما يعادل 3.45 مليارات درهم بأسعار الصرف الحالية. وبعد مرور 55 عاماً، أصبح متوسط الناتج الذي يحققه الاقتصاد الإماراتي خلال 12 ساعة و27 دقيقة فقط في عام 2026 مساوياً لتلك القيمة تقريباً.

توقعات النمو السريع للناتج المحلي في 2026 و2027

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات 661.02 مليار دولار في عام 2026، وهو ما يُقدر بنحو 2.43 تريليون درهم. ويصل المتوسط اليومي لهذا الناتج إلى 1.81 مليار دولار، وهو ما يعادل 6.65 مليارات درهم يومياً. كما يصل المتوسط الساعي إلى 75.46 مليون دولار، أو 277.12 مليون درهم. وفي الدقيقة الواحدة، ينتج الاقتصاد نحو 1.26 مليون دولار، بينما تصل القيمة في الثانية إلى حوالي 20.96 ألف دولار.

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وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الوطني سيصبح قادراً على تحقيق قيمة ناتج تعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعام التأسيس خلال 11 ساعة و46 دقيقة فقط في عام 2027. من المتوقع أن يرتفع الناتج الاسمي إلى نحو 699.4 مليار دولار في ذلك العام، بمتوسط حسابي يبلغ نحو 79.84 مليون دولار، أو 293.21 مليون درهم في الساعة. كما سيرتفع المتوسط الساعي إلى 1.33 مليون دولار، والقيمة في الثانية الواحدة إلى حوالي 22.18 ألف دولار.

تضاعف الحجم الاقتصادي وتفاصيل الإنتاج بالثواني

وفق هذه المعادلة الاقتصادية الدقيقة، من المتوقع أن ينتج الاقتصاد الإماراتي ما يعادل مليون درهم كل 12.28 ثانية في عام 2027. بالمقارنة، كان الإنتاج يستغرق 12.99 ثانية لإنتاج المليون درهم في عام 2026، وذلك بافتراض توزيع الناتج السنوي بالتساوي على جميع ثواني السنة. وبحسب توقعات نمو الناتج الاسمي، يتضاعف الاقتصاد الوطني في نهاية عام 2026 إلى نحو 703 أضعاف حجمه عند تأسيس الاتحاد.

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ويتواصل هذا التوسع ليصل إلى نحو 744 ضعفاً من حجمه في عام التأسيس بحلول عام 2027. وتشير هذه الأرقام إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ، حيث يمثل التضاعف الضخم في الحجم مؤشرًا على القوة الشرائية والإنتاجية المتزايدة للقطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة. ويؤكد هذا التحول على قدرة الدولة على مضاعفة إنتاجها في فترات زمنية قصيرة جدًا مقارنة بعام التأسيس.

التحول من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع

خلف هذه الأرقام الإجمالية قصة دولة حوّلت عائدات النفط إلى موانئ ومطارات ومدن ومؤسسات، ثم بنت فوقها اقتصاداً متنوعاً يمتد من التجارة والصناعة إلى المال والتكنولوجيا. عند قيام الاتحاد، كان النفط يمثل العمود الفقري للاقتصاد ومصدر التمويل الرئيسي للتنمية. فقد بلغ إنتاج الإمارات من النفط الخام عام 1971 نحو 1.06 مليون برميل يومياً. وفي سبتمبر من العام الجاري، ارتفع الإنتاج إلى أكثر من 4.4 ملايين برميل يومياً.

كما ارتفع إجمالي إنتاج الإمارات من النفط، شاملاً المكثفات، إلى نحو 5.3 ملايين برميل يومياً، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية. ولم تتوقف أهمية النفط عند دوره كمصدر للإيرادات، فقد ساعدت عائداته في إنشاء الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والموانئ والمطارات والمدارس والمستشفيات. وساهمت هذه البنية التحتية في توفير الموارد اللازمة لبناء مؤسسات الدولة وتوسيع الخدمات العامة.

تحليل النمو الحقيقي وتوقعات صندوق النقد الدولي

وفي النصف الأول من عام 2026، بلغ الناتج المحلي الحقيقي للإمارات نحو 961.9 مليار درهم، أي ما يقارب 262 مليار دولار. سجل هذا الأداء نمواً بنسبة 0.4% على أساس سنوي، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8%. وحققت الأنشطة المالية والتأمينية نمواً قوياً بنسبة 14.8%، بينما سجلت قطاعات المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 7.3%، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

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أما فيما يخص عام 2027، فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2026 إلى توقع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات نحو 699.4 مليار دولار. وفي تحديث لاحق خلال نوفمبر، توقعت بعثة الصندوق نمو الناتج الحقيقي بنسبة 7.3%. ويعزى هذا النمو مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنحو 5.4%، مما يعكس نجاح الاستراتيجية في تنويع مصادر الدخل.