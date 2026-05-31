المفاوضات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية لا تزال مستمرة

تستمر المفاوضات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل، مع عدم وجود أي صيغة نهائية قابلة للاعتماد حتى هذه اللحظة.

أفادت وكالة تسنيم ال إيران ية للأنباء، نقلاً عن كيان عبد اللهي، رئيس تحرير الوكالة المقرب من الحرس الثوري ال إيران ي، بأن حركة تبادل الرسائل ال دبلوماسية بين إيران وال ولايات المتحدة الأميركية بشأن نص مسودة ال تفاهم المحتمل لا تزال مستمرة خلف الكواليس، مؤكدة أن المفاوضات لم تنتج أي صيغة نهائية قابلة للاعتماد حتى هذه اللحظة.

وقالت الوكالة إن التقارير الواردة أوضحت أن القنوات التنسيقية بين طهران وواشنطن تشهد طرحاً متبادلاً وتعديلات متناوبة من كلا الطرفين على بنود المسودة المقترحة. ورغم استمرار الحوار، إلا أن الأطراف المعنية لم تعتمد أي تفاهم بشكل رسمي أو نهائي، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام كافة الاحتمالات، بما فيها خيار إلغاء المسار الدبلوماسي برمته.

وأضافت أن كواليس المحادثات شهدت صراعاً خفياً ومحتدماً حول عنصر الوقت، حيث يسعى كل طرف لتوجيه الدفة لصالحه وفق المحددات التالية: الإستراتيجية الإيرانية: تستغل طهران الفترة الحالية والمماطلة الدبلوماسية كفرصة زمنية ثمينة لتعزيز وتطوير قدراتها الدفاعية والعسكرية على الأرض. المناورة الأميركية: في المقابل، يحاول الجانب الأميركي إدارة الوقت وتبطئة وتيرة المفاوضات بذكاء، لاستخدام عامل الزمن كورقة ضغط سياسية واقتصادية إضافية لإجبار طهران على تقديم تنازلات جوهرية





