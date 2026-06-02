المنتخب الأردني يعلن القائمة النهائية للمشاركة التاريخية في كأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأردني القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2026 في أول ظهور تاريخي للفريق في المونديال.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأردني بقيادة المدير الفني المغربي جمال السلامي القائمة النهائية لـ" النشامى " التي ستخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026 في مشاركة تاريخية للكرة الأردنية بالمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ضمت القائمة 24 لاعبا هم يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية، عبد الله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة، وعلي علوان. وصلت بعثة المنتخب الأردني اليوم الثلاثاء إلى مدينة سان دييغو الأمريكية حيث يبدأ"النشامى" معسكرهم التدريبي الذي يمتد حتى العاشر من حزيران الجاري.

ويعد هذا المعسكر المحطة الفنية الحاسمة إذ سيختتمه المنتخب بلقاء ودي من العيار الثقيل يجمعه بالمنتخب الكولومبي فجر يوم الاثنين 8 الشهر الجاري على أرضية ملعب"سنابدراغون". وبعد انتهاء معسكر سان دييغو ستنتقل بعثة النشامى إلى مدينة بورتلاند التي تم اعتمادها مقرا رسميا لإقامة المنتخب خلال منافسات البطولة





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المنتخب الأردني كأس العالم 2026 النشامى جمال السلامي سان دييغو

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