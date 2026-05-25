المنافسة الحامية بين فيراري ومرسيدس لتجاوز الرقم القياسي في الانتصارات

تعيش بطولة الفورمولا 1 واحدة من أكثر اللحظات التاريخية إثارة، بعدما أصبحت أسطورة فيراري مهددة بفقدان إرثها كأفضل فريق في تاريخ الفورمولا 1، وأحد أهم أرقامها القياسية أمام الغريم الألماني مرسيدس، الذي يقترب بسرعة مذهلة من اعتلاء قمة أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات في تاريخ رياضة سباقات السرعة. وارتبط اسم فيراري بالمجد في عالم سباقات الفورمولا 1، ليس فقط لأنها الفريق الوحيد الذي شارك في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها، بل لأنها صنعت حقباً كاملة من الهيمنة وأخرجت أساطير خالدة يتقدمهم مايكل شوماخر، السائق الأكثر تتويجاً مع الحصان الجامح بـ 72 انتصاراً. وغاب الفريق الإيطالي في السنوات الأخيرة عن أهم الألقاب، إذ لم تتوج فيراري بلقب الصانعين منذ 17 عاماً، كما غابت عن لقب السائقين لمدة 18 عاماً، رغم امتلاكها سيارات قادرة على المنافسة في بعض المواسم، مثل سيارة SF24 التي أعادت الفريق إلى مركز الوصافة في بطولة الصانعين.

